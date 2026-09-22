“Es muy difícil construir un país normal así”: la reacción de Bullrich tras el fallo de la jueza que declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, cuestionó el fallo de la jueza porteña Laura De Marinis, quien declaró inconstitucional un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

“Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así”, sostuvo la también exministra de Seguridad nacional de Javier Milei en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Y completó: “Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.

La senadora Patricia Bullrich sostuvo: "Es muy difícil construir un país normal así" X Patricia bullrich

La reacción de Bullrich se produjo después de que De Marinis, del fuero Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad N3, declarara la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 27.801 —impulsada por el oficialismo— en el caso de un adolescente de 14 años.

La norma establece un régimen penal aplicable a las personas de entre 14 y 18 años cuando son imputadas por un delito previsto en el Código Penal o en leyes penales especiales.

Jueza del Fuero Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Laura De Marinis prensa@jusbaires.gob.ar

El fallo también dispuso el sobreseimiento del adolescente, quien había sido detenido junto con otros jóvenes tras un intento de robo. La causa se había iniciado el 10 de septiembre, cuando un grupo de adolescentes intentó sustraerle el teléfono celular a un hombre de 47 años. El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como tentativa de robo.

En su resolución, De Marinis sostuvo: “Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia”. La magistrada planteó, a su vez, que la incorporación al sistema penal debe ser “el último recurso” y rechazó un planteo de incompetencia del fuero penal, contravencional y de faltas porteño.

“Manchada de sangre”

El fallo de la jueza generó, además, una fuerte reacción del jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien anticipó que solicitará el juicio político contra la magistrada. “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, afirmó.

Macri también sostuvo que “la gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito” y aseguró: “No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”.

"Esta sentencia está manchada con sangre", señaló Jorge Macri X Jorge Macri

Luego, en declaraciones a TN, el jefe porteño expresó su “profunda indignación” por la resolución y cuestionó el rol de la magistrada: “Los jueces tienen que aplicar las leyes, no hacer leyes nuevas”. Según explicó, ya instruyó a su ministro de Justicia, Gabino Tapia, para avanzar con el pedido de juicio político y anticipó que el Gobierno de la Ciudad apelará el fallo.

Jorge Macri Pilar Camacho

La resolución de De Marinis constituye el segundo fallo judicial adverso al nuevo Régimen Penal Juvenil. Anteriormente, la jueza de Lomas de Zamora Marta Pascual había dispuesto la suspensión del régimen en la provincia de Buenos Aires, aunque esa decisión fue posteriormente revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.