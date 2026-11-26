El Senado le dio este jueves media sanción al proyecto de reforma política que establece la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones presidenciales de 2027.

Con 43 votos a favor, 29 negativos y cero abstenciones, el oficialismo aprobó en general la reforma electoral, una de los temas de mayor expectativa en la Casa Rosada.

El oficialismo reunió finalmente 43 votos a favor: 21 de La Libertad Avanza, 10 de la UCR y tres de Pro.

A ellos se sumaron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; la chubutense Edith Terenzi; Julieta Corroza, de Neuquinidad; Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo, de Provincias Unidas; los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, y la salteña Flavia Royón, que hasta último momento figuraba entre los indecisos.

Además de las suspensión de las primarias, el proyecto incluye la llamada “ficha limpia” y establece correcciones en el financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, con un tope del 50%, y una serie de cambios vinculados a las elecciones de parlamentarios al Mercosur.

También fija la eliminación de la veda electoral y la eliminación de sanciones para los candidatos presidenciales que no asistan al debate, en la instancia de balotaje

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