Escala la interna libertaria por el Islam: el Gordo Dan atacó a Benegas Lynch, el “prócer” de Milei, y a Martín Menem

Mientras los datos oficiales indican que la economía sigue estancada y no logra recuperarse, vuelve a escalar la batalla interna entre referentes de La Libertad Avanza (LLA) por el Islam.

En los últimos días, los integrantes de las Fuerzas del Cielo, la agrupación militante que responde a Santiago Caputo, activaron una ofensiva contra los musulmanes, a quienes vinculan con actos terroristas y responsabilizan por la ola de protestas en Europa.

El propio Caputo, a través de su cuenta oficial de X, dijo que la Argentina debe recuperar las Malvinas porque el Reino Unido está “siendo colonizado por el Islam”, algo que provocó malestar en el gobierno británico.

Dale ahí dejamos de hablar de lo que está haciendo el Islam en Europa y en el mundo porque según ustedes deberíamos ser "severamente penados" por decir LA VERDAD. Me chupan un huevo todos ustedes del primero al último, incluyendo al del RT. La Argentina no se doblegará NUNCA. pic.twitter.com/8QyNBenq3U — DAN (@GordoDan_) October 21, 2026

Esta tarde, el propagandista Daniel Parisini, alias Gordo Dan, volvió a asociar a la religión que profesa la familia Menem con el terrorismo y atacó de manera directa a Alberto Benegas Lynch (h.), el “prócer” de Milei, y a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.

El conductor de La Misa, el programa ultraoficialista que se emite por el canal de streaming Carajo, repudió un mensaje que había publicado en sus redes sociales Benegas Lynch, quien sugirió no utilizar los temas religiosos para confrontar.

Alberto Benegas Lynch (h) y Javier Milei

“Alimenta llamaradas fanáticas hacer temas religiosos confrontativos; es clave que se cumplan normas de respeto recíproco, sea de extranjeros o locales. Lo contrario debe ser severamente penado”, sostuvo Benegas Lynch. Se trata de una voz autorizada en el mundillo de LLA. De hecho, Milei lo considera como el “padre” del liberalismo argentino. El tuit del economista fue compartido por Menem, uno de los dirigentes más cercanos a Karina Milei.

Hoy, Parisini se hizo eco del mensaje de Benegas Lynch y apuntó contra Menem. “Dale, ahí dejamos de hablar de lo que está haciendo el Islam en Europa y en el mundo porque, según ustedes, deberíamos ser ‘severamente penados’ por decir la verdad”, escribió. Enseguida, completó: “Me chupan un huevo todos ustedes, del primero al último, incluyendo al del RT [por Menem]. La Argentina no se doblegará nunca”.

En su tuit, Benegas Lynch recordó una nota que escribió en diciembre de 2017 en el portal Infobae. En ese texto, el “prócer” de Milei advertía que los terroristas “son criminales a secas; el mezclar religiones solo logra una llamarada de fanatismos incontenibles”.

Hoy, durante su presentación ante la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Milei dijo que “la izquierda está aliada con el islamismo radical asesino pone-bombas”. “En Argentina nos pusieron dos bombas, en 1992 y 1994”, puntualizó en referencia a los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. Los tuiteros de Caputo celebraron ese pasaje del discurso.

Grieta interna

Hace dos semanas, el Presidente ya había avalado un mensaje del Gordo Dan, en el que asoció la religión que profesa la familia Menem con la violencia física contra las mujeres, actos terroristas o la pedofilia. “Tomar nota”, señaló Milei.

Ellos nos atacan, llenos de insolencia y de impiedad, para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestras hijas. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestras familias, por nuestras costumbres y por nuestras vidas. El Cielo los aplastará delante de nosotros: ¡no les… — DAN (@GordoDan_) October 21, 2026

Hasta ese momento, el líder de La Libertad Avanza se había mantenido al margen de la pulseada religiosa que tensionó al máximo la relación entre los Menem y los tuiteros que comanda Caputo. Parisini reaccionó después de que el Centro Islámico de la República Argentina lo denunciara en la Justicia por haber publicado en sus redes sociales una imagen en la que vinculaba al islam con la “esclavitud”, “decapitaciones”, “opresión a las mujeres” y “violaciones”, entre otras cosas.

Hoy, la discusión se trasladó al recinto de la Cámara de Diputados, durante el debate sobre el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Durante las cuestiones de privilegio, Luis Petri, de La Libertad Avanza (LLA), cuestionó al Islam y lo responsabilizó por la “pérdida de valores” en Europa, por lo que Myriam Bregman, del Frente de Izquierda (FIT), lo acusó de “racista” e “islamofóbico”.

“¿Sabe qué? Es el sistema que usted defiende. Un sistema que castiga con pena de muerte al que piensa distinto", le respondió el legislador oficialista, al mismo tiempo que el presidente de la Cámara le pedía que cerrara la idea.

Pero Bregman se dirigió a Menem y le gritó: “¡Lo van a venir a buscar a usted!”. En X, Parisini respaldó la intervención de Petri, en la que afirmó que “el islamismo radical amenaza Occidente”: “Impresionante”, señaló.

Esta no es la primera vez que militantes de Milei e integrantes de la tropa digital afín a Caputo arremeten contra el Islam y abren una grieta interna con la familia Menem.

IMPRESIONANTE EL DIPUTADO LUIS PETRI



"EL ISLAMISMO RADICAL AMENAZA A OCCIDENTE"



"PERO EN ARGENTINA NO PASARÁN" pic.twitter.com/ezw3m9cegU — DAN (@GordoDan_) October 21, 2026

En junio de 205, Lucas Luna -conocido en X como @SagazLuna y director de Intercargo- denunció la persecución de cristianos en Nigeria por parte de musulmanes y apuntó contra la fe islámica. “No odiamos lo suficiente al Islam”, sentenció, lo que provocó la reacción de otro de los integrantes de la familia Menem.

“Borrá eso, pelotudo”, le respondió Sharif Menem, jefe de la juventud de La Libertad Avanza y ladero del titular de la Cámara de Diputados. Ambos integran la administración de Milei, al igual que Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei.

El Centro Islámico de la República Argentina ya ha expresado su malestar con Milei por sus condenas al “terrorismo islámico” y al “fanatismo” musulmán. Fue a mediados de 2024, después de que el Presidente manifestara, durante la apertura de los Juegos Macabeos, “compromiso inalterable con el Estado de Israel y con su pueblo en la lucha contra el terrorismo Islámico, por la paz y la libertad’”.

En enero pasado, Martín Menem reclamó “no confundir nunca, bajo ningún punto de vista, terrorismo con religión”.

Javier Milei: "La izquierda está aliada con el islamismo radical asesino pone-bombas, que en Argentina nos pusieron dos bombas. En el 92 y en el 94"



MI PRESIDENTE CARAJO pic.twitter.com/JvSHd8ybyg — Agustín Romo (@agustinromm) October 21, 2026