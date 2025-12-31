Zulemita Menem publicó una dura carta pública contra el Gordo Dan

Un cruce al interior del oficialismo se dio este miércoles de fin de año entre el principal propagandista del Gobierno, Daniel Parisini -conocido en redes como Gordo Dan-, y Zulemita Menem, hija del fallecido expresidente Carlos Menem, reivindicado por el mundo libertario.

La discusión, que ocurrió en X, se desató después de que Parisini fustigara al islam y de que la hija del expresidente lo cuestionara por asociar esa religión al terrorismo.

En su descargo, Zulemita Menem le dijo al tuitero, que responde al estratega Santiago Caputo y conduce el programa ultraoficialista La Misa, que personas que apoyan al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general, Karina Milei, “tienen raíces musulmanas” y que algunos de ellos profesan el islam.

Fue una clara referencia a su propia familia, que integra la administración libertaria con Eduardo “Lule” Menem en el Poder Ejecutivo como mano derecha de Karina Milei; Martín Menem, como titular de la Cámara de Diputados; y Sharif Menem, ladero de Martín, contratado en el Congreso y jefe de la juventud de La Libertad Avanza (LLA).

Martín, "Lule" y Sharif Menem son piezas importantes de la estructura libertaria Soledad Aznarez

Parte de la familia Menem profesa la fe musulmana e incluso, cuando murió el expresidente, sus restos fueron despedidos en el cementerio islámico de La Tablada.

La disputa de hoy empezó cuando Parisini planteó, en relación con el islam, que es un “sistema de creencias basado en un libro que avala golpear mujeres y lapidarlas a piedrazos, matar a personas por su orientación sexual, casarse con nenas de seis años o matar a todos aquellos que no sean musulmanes o que hayan dejado de serlo llamándolos infieles". Dijo también que “nunca aparecen los individuos musulmanes a condenar (como individuos) los atentados terroristas cometidos en nombre de su dios”.

“La conclusión lógica a la que uno llega es que lo que no funciona no es la conducta individual de cada terrorista, golpeador, violador, pedófilo o asesino per se, sino el completo sistema de creencias en su totalidad y desde el principio, siendo absolutamente legítima la generalización. Su religión es liberticida, asesina y pedófila desde su concepción, desde que fue escrita, siendo absolutamente incompatible con los valores morales de Occidente", refirió el Gordo Dan en esta, que no es su primera declaración en este sentido.

Y fue todavía más allá. “El presidente Milei no hizo un milagro económico con nuestro país para que lo tiremos a la basura en dos días dejando a entrar a una cultura invasora que le rinde culto a la muerte”, comentó.

Zulemita Menem le respondió con una carta pública que comenzó con un “estimado Daniel”, en la que le recordó a Parisini que se conocen “desde hace muchos años”, cuando él y el diputado provincial libertario Agustín Romo -otro detractor del islam- comenzaban a involucrarse en política.

Agustín Romo (izquierda) y Daniel Parisini (derecha) junto a Javier Milei en Olivos

“Yo colaboré acercándolos a dirigentes y espacios. Recuerdo incluso que, en ese clima de confianza, los apoyé cuando estamparon remeras con frases de Menem como ‘no los voy a defraudar’, ‘hasta la estratósfera’ o ‘1 peso, 1 dólar”, le enrostró Zulemita a Parisini y acotó: “Todo eso forma parte de una historia compartida, que merece ser recordada con honestidad y respeto".

Zulemita Menem continuó: “Desde lo más profundo de mi corazón, y como firme defensora de la libertad, valores que me inculcó mi padre, siento la necesidad de decirlo con claridad y serenidad: confundir al islam con el terrorismo es un error grave y doloroso para quienes profesamos esta fe y rechazamos toda forma de violencia, provenga de donde provenga. Nunca es sano confundir conceptos, y mucho menos cuando se trata de espiritualidad y valores. Hablo como argentina y musulmana“, sostuvo Zulemita.

“Por ejemplo, el horror vivido recientemente en Sidney duele a todos los que creemos en Dios y respetamos la vida. No es un dato menor, especialmente para quienes atacan injustamente a nuestra religión, que la persona que evitó que la tragedia fuera aún mayor sea de fe islámica y haya actuado como lo hace un verdadero musulmán: defendiendo la vida. Ese gesto fue reconocido públicamente por el presidente Donald Trump, de Estados Unidos, como un acto heroico", planteó la hija de Menem, con relación a Ahmed al Ahmed, el hombre que se abalanzó contra uno de los atacantes en el tiroteo de Bondi Beach, en Australia, para detener su accionar.

“Del mismo modo, tras los atentados del 11 de septiembre [contra las Torres Gemelas], el entonces presidente de los Estados Unidos visitó una mezquita para reunirse con líderes musulmanes y reafirmar algo fundamental: que no se estaba en guerra contra el islam, sino contra el terrorismo”, insistió Zulemita.

Después, la hija presidencial dijo que “muchos argentinos” profesan la fe islámica, trabajan y dan trabajo, conviven con respeto, cumplen con asistir a los pobres y a los huérfanos, aportan a la sociedad y creen en la convivencia. Ella se incluyó dentro de ese grupo.

“Merecemos el mismo respeto hacia nuestra fe que el que brindamos a los demás. Ayer me dolió ver cómo se filmaba a una mujer musulmana recibiendo comentarios y palabras terribles simplemente por llevar una abaya, mientras caminaba por su barrio. Y me pregunto con honestidad: ¿qué debería suceder cuando vemos a una mujer vestida con muy poca ropa, a una mujer judía que por su fe viste de manera recatada o a una monja profesando su religión? La respuesta debería ser siempre la misma: RESPETO", escribió Zulemita y añadió: “Eso es lo que hacemos los musulmanes de bien: RESPETAMOS”.

Zulemita y Milei con el busto de Menem

En el último tramo de su escrito, la empresaria se reifirió a la política local.

“Vale recordar que personas que hoy acompañan al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei en el proceso de transformación de la Argentina tienen raíces musulmanas, y que algunos de ellos profesan el islam", enfatizó Zulemita, justo cuando “Lule” y Martín Menem son dos de las espadas principales de la secretaria general.

“Esto habla, una vez más, de diversidad, convivencia y compromiso con valores que trascienden cualquier religión. Con esa misma serenidad quiero recordarte algo esencial: ‘La humildad, el trato respetuoso y la igualdad ante Dios son pilares fundamentales del islam’. La fe no divide. Confundirla con el terrorismo, sí", cerró, directo contra el Gordo Dan.

Estimado Daniel @GordoDan_



Nos conocemos desde hace muchos años, desde aquellos inicios en Twitter, cuando vos y Agustín Romo @agustinromm comenzaban a involucrarse en el apasionante mundo de la política, y yo colaboré acercándolos a dirigentes y espacios. Recuerdo incluso… https://t.co/aeHLbW028g — zulema menem (@zulemitamenem) December 31, 2025

La interna y otro episodio similar

Esta discusión por la religión tiene de entretelón una interna política entre los primos Menem y Santiago Caputo, quien comanda la tropa digital libertaria.

No es la primera vez que alguien de la familia del expresidente se cruza con los propagandistas.

El estratega de Milei, Santiago Caputo, que comanda a los propagandistas libertarios STRINGER - AFP

En junio, Lucas Luna (@SagazLuna en X), que tiene un puesto en el Estado como director de Intercargo y responde al asesor, posteó una noticia de musulmanes que persiguen a cristianos en Nigeria y comentó: “No odiamos lo suficiente al islam”.

A Luna le contestó Sharif Menem sin tapujos. “Borrá eso pelotudo”, le exigió.

Después, Martín Menem -en la misma sintonía de Zulemita hoy- pidió en una entrevista “que se separe terrorismo de religión”.