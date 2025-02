Escándalo cripto: María Eugenia Talerico aseguró que Milei abusó de la confianza que muchos tenían en él

La exvicetitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico apuntó este domingo contra el presidente Javier Milei, en medio del escándalo cripto en el que se vio envuelto en las últimas horas tras promocionar un criptoactivo llamado “$LIBRA” en su cuenta de X. “El presidente Milei abusó de la confianza que hay depositada en él y que caben dos preguntas: si actuó con ligereza o con temeridad”, dijo, al tiempo que afirmó: “Hoy es el hazmerreír de todo el mundo cripto que conoce muy bien este negocio”.

Respecto a si accionó con ligereza, aseguró que lo dejaría “muy mal colocado”: “Porque es como su especialidad, conocía todos los actores. Las redes sociales ahora le están jugando en contra con todo lo que nos estamos enterando respecto de cómo interactuaba él con los distintos jugadores que tuvieron que ver con este negocio”. En tanto, sobre su supuesta temeridad, planteó: “Él sabía, si conocía las meme coins o esta plataforma, sabe que son plataformas de muchísima especulación que el tuit del Presidente de la Nación avalando iba a provocar la subida de la cotización que sucedió y todo lo que vimos después, cuando se desarma el negocio en manos de unos pocos”.

“Lo que sin dudas me parece que hay es esta cuestión de abusó de la confianza que muchos tenían de él para avalar esto y que pone en juego su credibilidad. Hoy es el hazmerreír de todo el mundo cripto que conoce muy bien este negocio”, opinó, en diálogo con Radio Mitre.

María Eugenia Talerico German Adrasti

Delito o inocencia

Consultada acerca de si hay algún delito en discusión o solo es una cuestión ética, explicó: “Yo veo que el comportamiento es en sí mismo grave. Me parece que la ministra de Seguridad salir a decir que es solo un tuit, o como decía recién [Diego] Santilli que porque otros son de su condición... Me parece que acá hay, sin dudas, cuestiones éticas pero habrá que ver si se cometió o no un delito penal. La investigación va a arrojar si hay personas del Gobierno o su entorno involucradas en el negocio. Ahora salen a decir, incluso, que se cobra para tener audiencias con el Presidente”.

“Un presidente de la Nación anunciando respecto de un producto sus beneficios o sus perjuicios causa subas y bajas en los mercados, y esto es un delito, obviamente que está previsto. Si, la verdad que podría haber infringido normas penales, pero bueno, hay que ver cómo todo empieza a tener su... Él ha salido a aclarar unas cosas pero, bueno, una investigación se va a iniciar. Lamento también que la investigación parece que está en manos del juez [Ariel] Lijo, creo que debería, por supuesto, excusarse”, sumó. Y se refirió al vocero presidencial: “Qué gran lección esta, ¿no? Un entorno que no escucha, que tira por la ventana funcionarios todos los días, a los más íntegros, a los más honestos, y ahora vamos a ver si [Manuel] Adorni, que estaba en las reuniones, también va a ser responsable de lo que ha pasado”.

Asimismo, la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires remarcó que la creación de una comisión para investigar el caso es “absolutamente incorrecto”: “Va a depender del propio Presidente para ver cómo investigan los hechos, o de la Oficina Anticorrupción, que depende de un ministro de Justicia y que nos ocultó a todos los argentinos el patrimonio del Presidente porque puso un bloqueo a eso la Oficina Anticorrupción. Entonces, además ahora están actuando, no sé si con ligereza pero, realmente con una manera que no es así. Son los jueces de la Nación y las agencias especializadas, esas también están intentando cooptarlas, que deberían hacer una investigación seria sobre lo que pasó”, precisó.

Sobre una cuota de inocencia para el primer mandatario, Talerico indicó: “Es difícil pensar que fue inocente. Sí observo una gran, obviamente, viste cuando el ego... esta actitud que vemos todos los días en el Presidente y su entorno me parece que hace que, por ahí, haya actuado con una gran ligereza, subestimando el problema que estaba provocando. Como decía antes, uno como que quiere creer que no hubo mala fe. Todo lo que se está juntando alrededor de la situación, me parece que complica al Presidente”.

Su mirada sobre el liberalismo

“Creo que el Presidente se ha pronunciado, ha dicho ser anarcocapitalista, que el Estado es toda una organización criminal. Eso no es liberalismo. La verdad es que siempre el liberalismo también promueve, a pesar de las reglas del libre mercado, que hay cierto reguladores, por ejemplo, para evitar monopolios pero también un combate muy firme contra la corrupción. Si el libre mercado va a tener aliados que hacen negocios con la corrupción, eso tampoco es liberalismo”, expresó la candidata que se postulará como representante del partido Unión Liberal, integrado por dirigentes que fueron parte de la UCeDé.

Añadió, en la misma línea: “Hay algunos condimentos acá que tienen que ver con la institucionalidad. Esos que muchos estamos señalando y que pasa en el Gobierno. Yo me he transformado en una voz muy crítica de cómo construyen poder, con quiénes se están aliando, qué están haciendo las agencias de investigación y control, cómo te atacan de las redes sociales organizadas para estos fines y esto no es un Gobierno de la libertad”.

Sin embargo, casi sobre el final de la entrevista se acercó a las iniciativas de la gestión actual: “No hay duda de que uno comparte con el Gobierno la transformación profunda de una Argentina libre y próspera, no de un Estado gigantesco que para lo único que se creó con ese tamaño es para crear curros y una burocracia insoportable. Ahí compartimos los postulados del Gobierno. Obviamente, ha demostrado una audacia muy importante en materia de desregulación, desburocratización, cómo logró acomodar la ausencia de déficit, la baja de la inflación pero, la Argentina es mucho más que esto y esta calidad de dirigentes de la que él se rodea y estos indicios de que no le importa la corrupción, me parece que puede llegar a desestabilizar al Gobierno. Lo mismo esto, si llegaron al Gobierno para hacer negocios o actuar con esta temeridad o ligereza”.

Por último, respecto a si la ciudadanía conocerá la verdad detrás de lo que sucedió con la criptomoneda: “La creación de la comisión realmente es muy llamativa. Yo creo que no puede ser el juez Lijo pero, que sí hay agencias especializadas y ojalá funcionen bien”. Yo quiero creer que todavía el grado de cooptación no es tan importante, y como nos pasó durante el kirchnerismo, desde el 2003 al 2015 teníamos todas las estructuras de poder cooptadas para robar y no supimos nada hasta que asumió el gobierno de Mauricio Macri y las agencias comenzaron a liberar la información. Esperemos que este Gobierno, que tiene poco tiempo en el manejo del poder, todavía no haya logrado ese grado de sofisticación para encubrir todo lo que ha pasado”, concluyó.

LA NACION

Temas Javier Milei