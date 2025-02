$LIBRA: Santilli y Ritondo defendieron a Milei y acusaron a la oposición de intento de desestabilización

Dos importantes dirigentes del Pro, entre ellos el presidente del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, fueron las primeras voces de aliados al gobierno de Javier Milei en salir a respaldarlo tras la controvertida promoción de la criptomoneda que terminó en una estafa. También defendió al jefe de Estado el diputado nacional Diego Santilli

Ritondo escribió: “Los que fundieron la Argentina ahora piden juicio político”, en alusión al reclamo que hizo público Unión por la Patria y que será elevado al Congreso.

Los que fundieron la Argentina piden juicio político. 20 años llevándose puesto todo y ahora se hacen los moralistas y los republicanos. No tienen vergüenza. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) February 15, 2025

En tanto, Santilli respaldó a Milei y acusó a la oposición de un intento de desestabilización: “Lo quieren sacar, meterle un juicio político y no lo vamos a permitir”.

Respecto al mensaje que publicó este sábado en su cuenta de X, donde aseguró: “Los ladrones piensan que TODOS son de su misma condición. Lamento decirles que NO. Se van a quedar con las ganas de voltear al Presidente, muchachos”, dijo: “El Presidente reconoció lo que pasó, dio la cara, no se escondió, explicó y tomó las medidas que tenía que tomar: que se investigue a fondo. Abrió una investigación, fue a la Oficina Anticorrupción, hizo todo lo que tenía que hacer un Presidente que siempre puso la cara y habló con la verdad”.

Los ladrones piensan que TODOS son de su misma condición.



Lamento decirles que NO.



Se van a quedar con las ganas de voltear al Presidente, muchachos. — Diego Santilli (@diegosantilli) February 15, 2025

“Lo llamativo y por eso el tuit es que ellos, que se afanaron la ruta, los hospitales, los patrulleros, las cloacas durante los últimos 16 años, vengan a darte clases de moralidad. Por eso es la indignación. Se paran en el medio y te empiezan a hablar de lo que ellos no hicieron: no plantearon, no dieron la cara, se escondieron y destruyeron a la Argentina”, criticó el diputado, en diálogo con Radio Rivadavia.

Y continuó: “Están todo el tiempo viendo. Lo que no pueden ganar por las urnas intentan sacándolo al Presidente, que estabiliza la economía, que toma al toro por las astas, que empieza a discutir y resolver los temas que hay que discutir en el país. Entonces, lo que quieren es sacarlo, meterle un juicio político y no lo vamos a permitir”.

Sobre si su opinión es similar a la mayoría de los integrantes de Pro, Santilli expresó: “Es la opinión de Diego Santilli, yo quiero ser claro con esto. Hablo a título personal, pero yo voy a ir con esa posición y varios de mi bloque también salieron a plantear su posición y va en la misma línea”. “Una persona de bien, ¿qué es lo primero que hace?”, se preguntó y respondió: “‘Me pongo a disposición, que se investigue, que se averigüe, que la Oficina Anticorrupción vea si hay alguien que está metido’. Es lo que está haciendo el Presidente, habla inmediatamente, no se esconde, no se guarda, pone la cara, eso es lo más importante”.

📌[AHORA]

"¿LOS QUE SE AFANARON 16 AÑOS VIENEN A PEDIR JUICIO POLÍTICO?"



Diego Santilli, diputado del PRO, dialogó en #SiPasaPasa con @ignacioortelli sobre el dilema de la criptomoneda $LIBRA, promovida por Milei, y la repercusión en la oposición, que pide su juicio político en… pic.twitter.com/2rqi4G8yxL — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) February 16, 2025

Consultado sobre si este escándalo puede dañar lo que está haciendo el Gobierno a nivel de reformas, planteó: “Lo que no debe ocurrir es que el gobierno de Milei, nuestro presidente, cambie el rumbo porque acá hay un rumbo claro. Nuestro país necesita equilibrio fiscal, mas exportación, producción, industria, desarrollo. El Presidente ha tomado ese poder, la Argentina del campo, la agroindustria, las pymes, la producción, la energía, los minerales. Una Argentina que gaste menos de lo que ingrese, estable y eso lo empezás a notar en todos los rincones de nuestro país”.

Al final de la entrevista, al preguntarle por la publicación en X de Cristina Kirchner, quien señaló que “nunca en la historia se vio algo semejante”, Santilli concluyó: “Nunca en la historia se vio algo semejante a los 16 años que nos dejaron 54% de pobreza. Destrucción de la cultura del trabajo, destrucción de la educación en nuestro país, destrucción de los valores, de la libertad a la hora de la seguridad. Un gobierno como el de Cristina Kirchner que dice que el delincuente es una victima está trastocando todos los valores, todas las ideas, por eso la indignación”.

Esta vez el Che Milei no va porque, la verdad, NUNCA EN LA HISTORIA SE VIO ALGO SEMEJANTE.



De Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto MAL.



Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién.



Inflaste su valor aprovechándote de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 15, 2025

Por su parte, Maximiliano Ferraro, diputado Nacional por la Coalición Cívica, coincidió con Santilli en que no hay causal para un juicio político, aunque destacó la “gravedad” del hecho.

