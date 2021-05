Escándalo. Una diputada nacional debió pedir licencia tras difundirse que se quedaba con parte del sueldo de sus empleados

La diputada nacional por Corrientes (UCR), Estela Mercedes Regidor Belledone, se vio envuelta en un nuevo escándalo. Esta vez no fue por comparar a mujeres embarazadas con perras preñadas, tal su argumento en la votación de la Ley del Aborto, sino por aparecer con su voz en dos audios que se viralizaron por redes sociales y cadenas de mensajería personal en el que pide “reintegros” de hasta el 50% de sus salarios a varios de sus colaboradores, dinero que luego serviría para “hacer donaciones”, aunque solo una parte, porque “lo mío es mío”, dice la legisladora.

El modo de relación laboral y salarial al margen de las normas y el modo de redistribución del ingreso pecuniario de sus asesores, no habla sólo de una arbitrariedad compatible con la ilegalidad, sino también de una amenaza, porque a la legisladora la sorprendieron también dando una fuerte advertencia: el que no está de acuerdo, se quedaría sin su contrato.

“El que no está de acuerdo me dice, porque hoy es 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar 40.000 pesos cada uno. El resto es reintegro”, dice en el audio difundido anoche por LN+.

Regidor explica además cómo sería el mecanismo: “Vos tenés que tener un sobre de cada uno, entonces cuando ellos te dan, hacés el recuento, ponés el nombre y cerrás el sobre, y yo te voy a decir cada mes a quién le vas a entregar. Vos te encargás de ellos, yo me encargo de lo que es mío. Lo mío es mío”. En otra parte se escucha: “Si el recibo en mano dice 80, entonces 40 se quedan y 40 ponés en la otra”, concluyó.

Incluso se la escucha instruir dónde y cómo conseguir los billetes. Menciona nombres de supuestos beneficiarios, de cajeros específicos y de cadenas de supermercados y farmacias que entregan dinero en efectivo para hacer la operación en un solo acto.

Y ante una pregunta de su interlocutor, con el que conversaba al parecer en un bar, la legisladora lanzó un insólito argumento: “Yo sé, vos me dirás que tu familia y demás, pero yo también tengo familia y he dejado de ganar y de ahorrar. Yo sé que otros diputados, los tipos se las quedan, no hacen las donaciones que yo hago, ni contratan en negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy una ayuda económica en negro”. Se queja incluso de una injusticia a la que califica de “avatares”. Les dice a sus asesores que ella no cobró su aguinaldo, y ya era el mes de febrero.

Luego de la viralización de los audios, sectores sociales y políticos de Corrientes pusieron el grito en el cielo, sobre todo porque la legisladora deja trascender en la grabación, que este tipo de operaciones es común a todo el arco parlamentario.

Tras la denuncia pública, sectores políticos opositores correntinos amenazan con elevar una denuncia penal. Ante esta situación y la escalada del escándalo, la legisladora, delfín del hombre fuerte del radicalismo correntino, Ricardo Colombi, se expresó a través de un comunicado. Dijo que la editaron maliciosamente, pero que pedirá licencia y se someterá a la Justicia para que aclare lo sucedido.

“Ante los hechos de público de conocimiento, basados en la difusión de audios de una conversación sucedida en el mes de enero, audios que fueron editados con manifiesta intención de perjudicarme, he decidido -en primer lugar- pedir licencia a mi banca como diputada por la provincia de Corrientes y presentarme ante la Justicia para que investigue estos hechos”, expresó Regidor en el texto.

“En segundo lugar, quiero aclarar que de ninguna manera mi intención, en aquella conversación con mi equipo de asesores, fue solicitar dinero de sus salarios para mi persona. La intención, que quedó clara en la larga conversación que fue malintencionadamente editada, fue pedir que colaboren con otras personas, como ayudo yo con parte de mi dieta a personas con situación social vulnerable”, agregó.

“En uno de los audios que están circulando se alcanza a escuchar que explico que ayudo económicamente a personas que lo necesitan y que les pedía a ellos la misma solidaridad. Sin embargo, en un segundo audio, la edición suprimió esta parte de la charla”, explicó.

“Confío en que la Justicia podrá deslindarme de las acusaciones que por estas horas los medios de comunicación están formulando sobre mi persona. El pedido de licencia tiene como objetivo no comprometer al bloque de diputados de la UCR y a mis pares de las otras fuerzas políticas. Soy una persona honesta, que puede demostrar perfectamente su patrimonio. Esto se puede observar en mis declaraciones juradas, que dejan constancia fehaciente de que mi patrimonio no ha variado desde que ingresé a la función pública. Tengo además una fuerte fe y el compromiso con los más necesitados siempre ha sido para mí un eje rector en mi vida”, finalizó.

Estela Regidor, diputada nacional por Corrientes, que asumió su banca en 2017, ha protagonizado varios episodios escandalosos, pero nunca, hasta ahora, por cuestiones reñidas con la ley. Casi siempre quedó en el ojo de la tormenta por sus dichos cómo funcionaria local o como legisladora en el Congreso. La última fue en su argumentación a favor de las dos vidas cuando se votó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en 2018. Entonces dijo: “Seguro que muchos de ustedes tienen mascotas ¿Qué pasa cuando una perrita queda embarazada? No la llevamos al veterinario a que aborte. Decimos uuu, pero enseguida salimos a buscar a quién regalarle los perritos. Fíjense cómo son los animales, hasta las peores fieras quieren a sus crías. ¿Qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esta maldita razón que nos tapa el corazón?”, señaló.

Regidor vence su mandato este año, y hay quien dice que esta filtración podría obedecer a cuestiones políticas internas, pues en el final de uno de los audios deja en claro un total quiebre de relación con los referentes del gobierno provincial que, al mando del radicalismo, propuso su candidatura y coadyuvó a la obtención de su cargo. También hay quien sostiene que la filtración sólo obedece a cierta molestia generalizada de los empleados, no sólo de la diputada radical, que son sometidos a este tipo de maniobras.

“Ahora sigamos y lo dejamos todo igual. El que no está de acuerdo me dice porque hoy es 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar $40.000 cada uno”, comienza unos de los audios de la legisladora difundido por LN+.

