Espert amplió su descargo en la Justicia: insistió con su inocencia y dijo por qué no le devolvió los US$200.000 a Fred Machado

El exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert hizo un nuevo descargo en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero, por la que fue indagado a comienzos de julio luego de que se conociera una transferencia de 200.000 dólares de parte de Fred Machado, acusado y condenado por la Justicia de Estados Unidos.

“Hoy presenté ante la justicia mi respuesta a la imputación, en un descargo de 65 páginas y un cuerpo entero con anexos de 76 páginas. Total 141 páginas. Respondí TODO, punto por punto, con documentos”, anunció Espert en su cuenta de X.

PRESENTÉ MI DESCARGO



Hoy presenté ante la justicia mi respuesta a la imputación, en un descargo de 65 páginas y un cuerpo entero con anexos de 76 páginas. Total 141 páginas. Respondí TODO, punto por punto, con documentos. No pido que me crean. Solo que me lean. Abro hilo. 🧵 — José Luis Espert (@jlespert) August 19, 2026

Se trata de una ampliación al descargo que presentó cuando fue indagado a pedido de la fiscalía. En el nuevo escrito, el exdiputado vuelve a reconocer el vínculo con Machado y la transferencia, pero insiste con que, hasta abril de 2021, desconocía sus actividades ilícitas y que toda su relación fue en blanco, en el marco de un contrato de asesoría con Minas del Pueblo S.A., una empresa minera guatemalteca ligada a Machado.

“¿De qué me acusan? De ‘lavar’ el pago de un contrato de consultoría. Un contrato firmado ante escribano en 2019 y apostillado por el Estado argentino, verificable online por cualquiera, hoy. Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos", sostuvo en su posteo.

El desembolso de 200.000 dólares formaba parte de un contrato a 12 meses por 1 millón de dólares. “Sobre el monto pactado nada tengo que justificar yo: la envergadura del encargo −reordenar la deuda de una minera y diseñar su plan estratégico a años− y mis antecedentes en trabajos comparables justifican la razonabilidad del precio”, dice Espert.

El vínculo de Espert con Machado se remonta por lo menos a las elecciones de 2019, en las que el economista compitió por la presidencia. Durante aquella campaña, Espert utilizó aviones de empresas ligadas a Machado. En el escrito presentado hoy, el economista dijo que el empresario lo acompañó en solo dos vuelos.

La acusación

El fiscal Fernando Domínguez, a cargo de la investigación, acusó a Espert de haber blanqueado los 200.000 dólares que recibió de Machado con las compras de un BMW y un Lexus de 130.000 dólares, y a través de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

El fiscal considera que el contrato fue una simulación. Uno de los elementos de prueba recabados es un audio que el propio Espert envió por WhatsApp en abril de 2021, pocos días después de la detención de Machado. Allí, sostiene que al principio había entendido que el acuerdo se iba a instrumentar con el Estado de Guatemala, pero que finalmente se plasmó a través de una empresa de Machado. “De él. Minas del Pueblo se llama. Existe la mina, todo”, dice Espert.

En el expediente judicial, el fiscal Domínguez señaló que Espert no hizo la devolución del dinero y marcó que en una entrevista radial con Radio Mitre el exdiputado sostuvo: “Cuando me entero que es narco...chau, andá a cagar, ni en pedo te devuelvo un mango más”.

En su nuevo descargo, Espert justifica haberse quedado con el dinero afirmando que el monto no era reembolsable y que nadie se lo reclamó.

El exdiputado insistió para que el juez Lino Mirabelli le quite la investigación al fiscal Dominguez y la reasuma. Mirabelli debe definir la situación procesal de Espert.

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