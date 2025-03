Espert atacó a la jueza que liberó a los detenidos en la marcha del miércoles y acusó a Kicillof por la inseguridad

SAN NICOLÁS (Enviado especial).- El diputado nacional José Luis Espert acompañó este viernes al presidente Javier Milei en una visita a Expoagro y criticó a la jueza Karina Andrade por liberar a los detenidos en la marcha de los jubilados anteayer, y al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la situación de la seguridad en la provincia.

Espert dijo que la magistrada “es parte de los jueces que la Argentina no tiene que tener más”, y que Kicillof entregó el territorio “a los delincuentes”.

“Lamentablemente, la jueza ha dispuesto liberar a todos los delincuentes; deberían estar presos todos”, afirmó Espert minutos después de que Milei se retirara del predio del autódromo de esta ciudad, donde este viernes finalizó Expoagro.

“ [Andrade] Es parte del problema, parte de los jueces que la Argentina no tiene que tener más. No imparten justicia, imparten injusticia con los inocentes. Son los jueces garantistas, no tiene que haber más. Para el delincuente, cárcel o bala, no hay alternativa ”, sentenció. La jueza Andrade justificó la liberación de los 114 detenidos, al señalar que priorizó derechos, que el Gobierno no le envió información de las personas apresadas y que no se cumplieron los procedimientos para las detenciones.

Espert, con Milei en Expoagro Marcelo Manera

Epert, que dijo estar “muy apenado” por la situación del fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad en la marcha, aseveró que “ hay intentos golpistas afuera del Gobierno y adentro del Parlamento ”. Y abundó: “En el Parlamento, hubo intentos destituyentes porque parte de Union por la Patria sugirió un juicio político a un presiente como Milei, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Tratar de iniciarle un juicio político a Milei es destituyente, porque no hay ningún argumento. Tienen delincuentes adentro, como Cristina Kirchner, que todavía andan pavoneándose con chances electorales”.

El diputado, que es una de las cartas electorales que se barajan en La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires, acompañó en todo el recorrido por Expoagro a Milei. Desde el carrito eléctrico en el que se movilizó la comitiva del Presidente, Espert lanzó a viva voz varias consignas contra Kicillof. “Fuera Kicillof de la provincia” fue una de ellas.

Al dialogar con la prensa con la visita del Presidente consumada, Espert cruzó a Kicillof por la inseguridad. “ El principal problema que tiene la provincia es la seguridad, está completamente detonada. Pero lo está como consecuencia de que el gobernador ha decidido entregarnos a los delincuentes. La provincia es un baño de sangre porque el gobernador decidió desgobernar y dejarnos en manos de los delincuentes. Esto se va a terminar cuando cambien las cosas, un poco en 2025, y definitivamente en 2027″, sostuvo Espert.

Espert también fustigó al gobernador bonaerense por la situación en Bahía Blanca. “El gobierno nacional ha enviado a Bahía Blanca 200 mil millones de pesos. El gobierno de Kicillof debería dejar de gastar plata en penes de madera y en subsidiar los viajes de egresados de los chicos que terminan la secundaria”, remarcó.

Javier Fuego Simondet Por