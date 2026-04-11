Duró 14 horas: muy buenos precios en el “Gran Remate” en el Banco Nación

Durante 14 horas y con muy buenos valores, ayer se realizó el “Gran Remate” con más de 36.000 cabezas organizado por Expoagro y con el martillo de Colombo y Magliano en la casa central del Banco Nación en la ciudad de Buenos Aires.

“Con hacienda proveniente de distintas regiones del país y un importante despliegue de representantes, el remate se desarrolló con agilidad, transparencia y una participación activa de compradores“, dijeron los organizadores.

Según se informó, durante el remate la entidad ofreció la promoción exclusiva para las operaciones realizadas con AgroNación Tarjeta, con una tasa preferencial del 24% orientada a potenciar los stocks ganaderos, sin límites de compra y con vigencia hasta el 24 de abril.

Además se lanzaron préstamos AgroNación en dólares con tasa fija del 2,75% con destino a capital de trabajo con destino específico y plazo flexible de 12 meses, exclusivo a través de “BNA+ Empresas”.

Para destacar, “el remate avanzó con ritmo sostenido, con valores muy buenos y por momentos de un ritmo vertiginoso, que se mantuvieron muy firmes a lo largo de casi 14 horas de actividad”.

El equipo de martilleros que estuvo integrado por Juan Pedro Colombo, Carle Colombo, Hernán Vassallo, Juan Carlos Blasco y Martín Humarán Expoagro

A continuación, los valores promedios, mínimos y máximos:

Terneros: hasta 180 kg, $7226, mínimo $6300 y máximo, $8150; de 180 a 220 kg, $6754, $6320 y $7400; más de 220 Kg, $6372, $5900 y $6950.

Novillitos: hasta 250 kg, $5915, $5300 y $6400; de 250 a 290 kg, $5442, $4600 y $6000; de 290 a 330 kg, $5211, $4800 y $5450. Más de 330 Kg, $4950, $4500 y $5300.

Novillos: hasta 350 kg, $5000, $5000 y $5000; de 350 a 390 kg, $4961, $4850 y $5200; de 390 a 430 kg, $4308, $4200 y $4520. Más de 430 Kg, $4070, $4070 y $4070.

Macho y Hembra: hasta 180 kg, $6639, $6200 y $7800; de 180 a 220 kg, $6290, $5500 y $6550; de 220 a 260 kg, $5923, $5400 y $6450. Más de 260 Kg, $5483, $5400 y $5550.

Terneras: hasta 180 kg, $6420, $5500 y $7900; de 180 a 220 kg, $6181, $5500 y $7450. Más de 220 Kg, $5544, $5000 y $6000.

Vaquillonas: hasta 250 kg, $5424, $4750 y $5800. De 250 a 290 kg, $5000, $4000 y $6300. De 290 a 330 kg, $4734, $4200 y $5000. Más de 330 Kg, $4025, $4950 y $4100.

Vacas Preñada: $2.037.895, mínimo $1.550.000 y máximo $2.550.000.

Vaquillonas preñada: $2.450.000, $1.800.000 y $3.450.000.

Vaquillonas c/cría: $3.700.000, $3.700.000 y $3.700.000.

Vacas CUT: $1.750.000, $1.750.000 y $1.750.000.

Vacas c/cría: $2.373.330, $1.920.000 y $2.800.000.

Novillos (Faena): hasta 500 kg, $4695, $4681 y $4710; de 500 a 540 kg, $4657, $4582 y $4739. Más de 540 kg, $4391, $4391 y $4391.

Vacas (faena): hasta 500 kg, $2950, $2950 y $2950. Más de 500 kg, $3808, $3724 y $3864.

Vacas invernada: hasta 400 kg, $2650, $2500 y $2800. De 400 a 440 kg, $3085, $3050 y $3120. Más de 440 kg, $3022, $2770 y $3170.