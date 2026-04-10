Se venden 36.600 cabezas: precios firmes en el “Gran Remate” en el Banco Nación

En la sede central del Banco Nación, en la ciudad de Buenos Aires, comenzó esta mañana una nueva edición del remate ganadero que, por segundo año consecutivo, se realiza en ese ámbito. Reúne 36.600 cabezas provenientes de 14 provincias. La subasta seguirá durante toda la jornada.

Organizado por Expoagro, junto con la consignataria Colombo y Magliano, el evento se desarrolla con modalidad presencial, transmisión televisiva y streaming. En total intervienen más de 65 representantes, con cerca de 400 lotes, en su mayoría de invernada —terneros y novillitos—, aunque también hay vientres y algunos lotes de faena.

En las primeras operaciones de la jornada, desde la organización señalaron que los valores de la hacienda arrancaron firmes, con precios que se ubicaron más de un 5% por encima de los registrados en las últimas semanas.

La escala del remate y la procedencia de la hacienda marcan un nivel de actividad que, según coincidieron las autoridades durante la apertura, refleja el alto nivel de actividad que tiene el sector. En ese sentido, el director del Banco Nación, José Luis Pérsico, señaló que la convocatoria “habla del dinamismo del sector y de la confianza en este tipo de espacios”, al tiempo que vinculó el volumen alcanzado con la participación de productores de todo el país.

El remate se desarrolla con modalidad presencial, transmisión televisiva y streaming Expoagro

En esa línea, sostuvo que el formato del remate permite concentrar operaciones en un mismo ámbito. “Este remate refleja justamente eso. Un esquema que combina volumen, calidad y financiamiento”, afirmó, y agregó que se da en un escenario donde el negocio ganadero “muestra señales positivas”.

Pérsico también se refirió al rol del banco en este tipo de iniciativas y señaló que la participación de la entidad apunta a acompañar la actividad productiva. “Es parte de una estrategia clara: estar donde se generan los negocios reales”, indicó.

En la misma línea, el CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman, puso el foco en el financiamiento como parte del esquema productivo y señaló que el Banco Nación “vuelve a prestarle al sector productivo”, en referencia a una mayor presencia de la entidad en el crédito para la actividad.

Desde la consignataria, Elvio Colombo se refirió a la magnitud del remate y a su continuidad en la sede del Banco Nación. “En esta jornada saldrá a la venta más de 36.000 cabezas”, indicó.

El director del Banco Nación, José Luis Pérsico, destacó el dinamismo del sector durante el inicio de la jornada Expoagro

También vinculó el volumen alcanzado con el trabajo de la red comercial y la relación con productores. “Con 37 años de trayectoria y más de 70 representantes en todo el territorio ganadero, podemos decir que hemos recorrido un camino al servicio de los hombres y mujeres del campo”, afirmó.

“Lo que el año pasado fue histórico, hoy es una tradición”, sostuvo, en referencia a que se trata del segundo año consecutivo en que la consignataria realiza este evento.

Elvio Colombo, de la consignataria Colombo y Magliano, durante la apertura del remate ganadero Expoagro

Colombo remarcó que detrás de cada lote hay un trabajo previo de coordinación y contacto con productores, que permite reunir hacienda de distintas regiones en un mismo espacio de venta. En ese esquema, la red de representantes resulta clave para sostener el volumen y la diversidad de la oferta.

En la misma línea, Juan Pedro Colombo destacó el carácter federal de la convocatoria. Señaló que participaron representantes de distintas provincias y que se logró reunir más de 36.000 animales para la subasta, con hacienda proveniente de múltiples regiones. “Hay haciendas de 14 provincias y más de 65 representantes que han estado trabajando”, indicó.

Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, durante la apertura del evento Expoagro

El remate se apoya en un esquema de financiamiento específico del Banco Nación que busca facilitar las operaciones: se ofrecen líneas vinculadas a la tarjeta AgroNación con una tasa promocional del 24% nominal anual, sin topes por operación ni por cuenta y vigentes hasta el 24 de abril, junto con una línea de crédito en dólares para capital de trabajo, con una tasa fija del 2,75% nominal anual, plazos de hasta 12 meses y montos de hasta US$2.000.000, que permiten financiar hasta el 100% de las compras realizadas en el marco del evento.