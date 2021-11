Espionaje: Oscar Aguad declaró y presentó un documento que favorece a Mauricio Macri

El exministro de Defensa Oscar Aguad declaró como testigo en Dolores, en la causa contra Mauricio Macri por el presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Dijo que el expresidente sabía de antemano lo que iban a plantearle los familiares en una reunión porque se lo había transmitido él; no porque los hubieran espiado.

Uno de los hechos que se le imputan a Macri consiste en haber ordenado acciones de inteligencia tendientes a averiguar qué demandas recibiría en una reunión con los deudos de los marinos. Según declaró hoy Aguad, el expresidente ya sabía. “Macri me preguntó a mi de qué se iba a tratar la reunión, para qué era”, declaró el exministro, según dijo a LA NACION una fuente al tanto del contenido de la audiencia.

Aguad relató que él le había entregado al entonces presidente un petitorio que le habían dado los familiares de los tripulantes que incluía las demandas; entre ellas, que se fijara una recompensa, que fue lo que finalmente se habló en el encuentro. “Los familiares me lo dijeron a mi y yo se lo dije a Macri”, dijo Aguad, que le entregó ese documento al juez Martín Bava. También le dio al magistrado papeles con las notas que el exministro tomó en las reuniones con los familiares.

Oscar Aguad, Mauricio Macri y Marcelo Srur Archivo

La audiencia duró unas dos horas. Participaron también las querellas; entre ellas, la representada por la abogada Valeria Carreras, que después de la declaración dio a conocer un comunicado en el que adelantó que impugnarán la veracidad del petitorio que Aguad dice haber recibido de los familiares de los tripulantes. “No es posible verificar su autenticidad ni temporalidad”, afirmó Carreras, que dijo que Aguad se había mostrado mucho más desmemoriado para contestar las 24 preguntas de la querella que para responder las de la defensa de Macri.

Aguad protagonizó algunos momentos de tensión con Bava, el juez a quien el macrismo cuestiona y acusa de parcial. El exministro le dijo que por la amplitud del decreto presidencial que lo relevó del secreto no iba a contestar pregunta alguna relacionada con el “secreto militar”. Además, se trenzó en un largo ida y vuelta cuando afirmó que el tema del ARA San Juan había sido “prioritario” para su gestión y el juez le preguntó una y otra vez qué quería decir con “prioritario”.

También declaró hoy en la causa el exsecretario general de la Presidencia Fernando de Andreis. Mañana seguirán las declaraciones de testigos. En paralelo, el viernes la Cámara Federal de Mar del Plata realizará una audiencia para tratar la recusación contra Bava presentada por la defensa de Macri. Según el expresidente, pese a esa recusación, el juez tiene decidido procesarlo antes del domingo próximo.

En el juzgado de Bava no informaron cuándo resolverá la situación procesal del expresidente. De acuerdo con la ley, el juez tiene diez días hábiles para resolver después de haber indagado al acusado. Ese plazo vence la semana próxima. Es frecuente, no obstante, que los jueces no respeten ese plazo y se tomen más tiempo.