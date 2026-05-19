Southampton fue excluido de la final del playoff por el ascenso a la Premier League por espiar rivales

Los protagonistas del desenlace del playoff que definirá un ascenso de la Championship a la Premier League inglesa quedaron definidos este martes tras confirmarse la sanción a Southampton: el club que había sido cuarto en el torneo fue excluido de esa posibilidad luego de admitir que espió repetidamente a sus rivales.

La English Football League (EFL) restituyó así el lugar a Middlesbrough, que había cedido esa posición por diferencia de goles y luego cayó ante aquel adversario en las semifinales del playoff, para disputar este sábado la final en Wembley contra Hull City, que avanzó en la otra llave. El ganador del partido denominado como más lucrativo del fútbol ascenderá a la primera división de ese país.

A Southampton se le presentaron cargos a principios de este mes por la filmación no autorizada de sesiones de entrenamiento de Middlesbrough antes de su semifinal. Luego ganó en el tiempo extra la eliminatoria a doble partido para quedarse a un solo encuentro del ascenso a la máxima categoría. Ahora, deberá esperar al menos otro año, que además comenzará en desventaja: ya se anunció que se le descontarán cuatro puntos.

El brasileño Welington (34) y Ryan Manning festejan el triunfo de Southampton ante Middlesbrough, pero el tribunal de ética excluyó a su equipo de la final del los playoffs de ascenso a la Premier League Andrew Matthews - PA

La liga indicó que el club de la costa sur posteriormente admitió más infracciones esta temporada relacionadas con partidos contra Oxford United e Ipswich. Señaló que Southampton admitió infracciones que exigen que los clubes actúen con la “máxima buena fe y prohíben la observación de una sesión de entrenamiento de otro club dentro de las 72 horas previas a un partido programado”.

Indicó la organización que la final del playoff seguía prevista para disputarse según lo planeado, pese a la alteración causada por la restitución tardía del lugar a Middlesbrough. Esta final es considerada el partido único más rico del mundo porque el equipo ganador tiene en juego una ganancia de al menos 270 millones de dólares en ingresos futuros.

El ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés -la liga más rica y más vista del mundo- conlleva acceso a sus acuerdos globales de transmisión, valorados en miles de millones de dólares, además de estadios llenos en partidos contra clubes icónicos como Manchester United, Liverpool y Arsenal.

Southampton descendió de la Premier League después de terminar último en las posiciones de la temporada pasada y buscaba un regreso inmediato. La sorprendente decisión de expulsarlo de la final llega después de que Leeds fuera sancionado previamente por espionaje.

El espía de Southampton, el gen que generó la sanción disciplinaria en la Championship

En 2019, la EFL multó a Leeds con 259.000 dólares por espiar una de las sesiones de entrenamiento de Derby County antes de un partido. Marcelo Bielsa, quien era el entrenador de Leeds en ese momento, asumió la responsabilidad de que un empleado del club espiara la práctica. En una conferencia de prensa detallada de una hora, el técnico rosarino admitió después haber visto al menos una sesión de entrenamiento de cada uno de sus rivales.

Al imponer esa multa, la EFL afirmó que la conducta de Leeds “estuvo muy por debajo de los estándares esperados por la EFL y no debe repetirse”. El incidente de Southampton recuerda, además, al de la selección olímpica femenina de fútbol de Canadá, que fue sancionada por volar drones sobre sesiones de entrenamiento cerradas de Nueva Zelanda antes del partido entre ambos equipos en los Juegos de París 2024.