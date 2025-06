Estalló una disputa entre Locomotora Oliveras y Amalia Granata

SANTA FE.- La diputada Amalia Granata y la exboxeadora campeón mundial y convencional constituyente electa, Alejandra “Locomotora” Oliveras, volvieron al ring mediático y parecen dispuestas a protagonizar un nuevo, y quizá decisivo, round político.

El cruce estalló en la previa a la Convención Constituyente que comenzará a deliberar el mes próximo, con el propósito de reformar la Constitución de Santa Fe, que sufrió cambios por última vez en 1962.

Todo comenzó cuando Amalia Granata (44) se presentó ante la secretaría Electoral para impugnar a Alejandra “Locomotora” Oliveras (47), quien encabezó el bloque del Frente para la Esperanza.

Granata, del bloque Propuesta Republicana, impugnó a la boxeadora porque, según argumenta, no cumple los requisitos para ser electa convencional, ya que “no solo no tiene la residencia exigida” sino que “ni siquiera votó en Santa Fe, porque no figuraba en el padrón”. Así comenzó, tajante, la exmodelo.

En la presentación, Granata solicitó que Oliveras sea apartada de la función para la que fue elegida. La panelista argumentó que la exboxeadora fijó residencia en la vecina ciudad de Santo Tomé recién este año, a solo meses de las elecciones. “La señora no figuraba en el padrón electoral, por lo que incluso no votó”, subrayó. Agregó que nació en Jujuy, vive en Córdoba y trabaja para un ministerio de la provincia de Buenos Aires. “Vino hace poco y puso algunos gimnasios”, remató.

De inmediato, la exboxeadora, que con 78.471 votos fue la sexta candidata más votada en la elección del 13 de abril pasado, recogió el guante y respondió: “En 2010 me fui a vivir a Santa Fe; estuve viviendo en la casa de Amilcar Brusa durante dos años porque yo no tenía un peso para pagarme un alquiler; él me adoptó como una hija así como lo adoptó a (Carlos) Monzón; vio que yo tenía talento; después de que él falleció seguí viviendo en Santa Fe, alquilé en pensiones porque yo la pasé muy mal siendo campeona del mundo". Locomotora no terminó ahí con Granata. “Traje 6 títulos mundiales a la Argentina, gloria y honor; por eso me duele, me da bronca que haga este tipo de denuncia una persona que tiene un récord Guinnes por la cantidad de colchones de dos plazas que conoce y además hoy lo pone al marido en lugar de ella (Leonardo Squarzon fue designado en el cargo de asesor legislativo) que tiene un emprendimiento gastronómico", acusó.

“¿Dice que no le da el cuerpo?, bueno, que renuncie entonces, que deje de robarle la plata al Estado”, le sugirió la exboxeadora a Granata.

Locomotora sostuvo que le dio “risa” la reacción de la diputada provincial. “Qué caradura que es esa mujer; lo único que hizo fue ponerse un pañuelo celeste, pero por Santa Fe no hizo absolutamente nada, la que no presenta los requisitos es ella, ¿dónde vive? ¿quién es Amalia Granata?, la conocemos porque se encamó con Robbie Williams, a la Legislatura no va nunca; que presente su ficha de asistencia; no fue ni a recibir el diploma de honor”, destacó con furia.

Granata no lo dejó pasar. En sus redes sociales escribió como respuesta a los dichos de Oliveras: “No sea bruta y explique la truchada que hizo y cuánto le pagaron para ser candidata; nivele la discusión para arriba ¿o quiere poner temas sexuales en la Constitución?”, preguntó.

Locomotora no se quedó en palabras. Con la ayuda del estudio jurídico del reconocido abogado Luis Hilbert, la exboxeadora envió cartas documento al domicilio en Rosario y a la Cámara de Diputados para que la legisladora “ratifique o rectifique sus declaraciones agraviantes”.

Le advirtió que, si ello no ocurre, iniciará las “acciones penales por injurias y calumnias”, y agregará “la acción civil” reparatoria.

