Jorge Macri respondió a las críticas de Leandro Santoro por la línea F y salió a cruzar a Marra y Adorni

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respondió este domingo por la noche a las críticas del candidato a legislador porteño Leandro Santoro por la construcción de la línea F de subte, que unirá Barracas con Palermo, y aprovechó para disparar contra Ramiro Marra, exintegrante de La Libertad Avanza (LLA) y que competirá el próximo 18 de mayo bajo la lista de UCeDe, y el vocero presidencial Manuel Adorni.

En una entrevista con La Cornisa (LN+), habló primero respecto de los dichos de Santoro, que acusó al gobierno porteño de “hacer campaña con un render”. "No hicieron un pozo, no abrieron la licitación, no adjudicaron, no hicieron los estudios de prefactibilidad. No hicieron nada“, lanzó el actual diputado nacional en una entrevista televisiva días atrás. Frente a ello, Macri dijo: “El problema que tiene Santoro cuando dice que nosotros anunciamos obras que son renders... Él viene de un espacio político que anuncia obras y no las cumple”.

“No hacemos campaña con un render. Estamos en procesos licitatorios. La línea F tiene un concurso internacional abierto. Hay tantas tecnologías nuevas para hacer subtes que uno puede simplemente llamar a una licitación con las tecnologías que conoce o abrir dos meses de concursos internacionales donde muchas empresas vienen y te proponen ‘mirá, en lugar de hacer un túnel único, hace dos separados. Nos parece que la mejor tecnología es esta, esto es más barato. Estamos dispuestos a financiarlo nosotros como proveedores’, explicó a continuación.

Jorge Macri Adorni Me Parece Muy Soberbio

Y chicaneó: “El ladrón piensa que todos son de su condición. Y no lo digo por Santoro. Él me parece una persona de bien, pero está en el espacio equivocado. Hay obras que se pagaron de rutas que el kirchnerismo nunca ejecutó. ¿Ese es el modelo que él plantea? ¿el de la Provincia de Buenos Aires, el de Axel [Kicillof]? Ese es el límite que queremos poner nosotros al kirchnerismo en la Ciudad, cosa que hacemos hace nueve elecciones”.

Más adelante, hizo un breve comentario sobre la actualidad de la Argentina durante el Gobierno de Milei. Si bien celebró el descenso de la inflación, consideró que no es “suficiente” e insistió en la necesidad de un “modelo de desarrollo”. Sostuvo además que el equilibrio fiscal del que se jacta el Presidente es una idea que había impulsado en principio el exmandatario Mauricio Macri: “Si alguien empezó a hablar de equilibrio fiscal en la Argentina fue él... La gente se sentía atraída por la mentira del kirchnerismo y como no logramos lo que esperábamos por la seca y la crisis del 2018, volvieron con Alberto Fernández. Todo se fue al demonio. Sobre esa senda, que Mauricio comenzó, llegó Milei, se paró sobre las cuentas públicas y logró un equilibrio fiscal”.

Sobre el final del diálogo televisivo, Macri apuntó contra Marra, que tiene como principal eje de campaña “erradicar” a los “fisuras” y prohibir que la gente duerma en la calle. “Lo peor que puede hacer con un problema complejo es simplificarlo y tirar soluciones mágicas. Marra es legislador hace cuatro años. No presentó un proyecto sobre fisuras o basura. Parece que fuera recién llegado a la elección. Si tiene un proyecto, sería bueno que lo presente. No nos olvidemos que esta es una elección legislativa. Lo que deberíamos estar escuchando de los candidatos, que es lo que nosotros hicimos esta semana, son proyectos de ley”, sostuvo.

Y lanzó dardos también contra el vocero y candidato de LLA por decir que el Pro “perdió identidad”: “Lo que dijo Adorni sobre el PRO me parece soberbio. Ojalá tuviera esa soberbia también para la Provincia de Buenos Aires. Si la Provincia hubiera estado gestionada durante estos 17 años con la misma transparencia, plan, método y objetivo que la Ciudad de Buenos Aires, sería otra cosa”.

