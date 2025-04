Murió Hugo Gatti: qué había dicho Javier Milei sobre el exarquero en una entrevista con Alejandro Fantino

El mundo del deporte está de luto por la muerte de “El Loco” Hugo Orlando Gatti, quien falleció este domingo a los 80 años tras permanecer internado durante dos meses en el Hospital Pirovano a raíz de una neumonía. El presidente Javier Milei fue uno de los tantos que se despidió del ídolo de Boca en redes, a quién se refirió como un “colega”-. Una vez que se hizo público el mensaje del jefe de Estado, los usuarios no tardaron en viralizar un fragmento de una entrevista que Milei brindó al streaming Neura días atrás, en la que criticó a Gatti.

“Yo siempre fui arquero. El Pato Fillol es infinitamente mejor que Gatti. En esa época el fútbol era distinto. La verdad que jugar con la mano era un recurso escaso. Y el boludo de Gatti jugaba con los pies. Al lado de Fillol no existe. Fillol es uno de los tres mejores arqueros que vi en mi vida junto con Buffon y Chilavert”, dijo el mandatario en diálogo con Alejandro Fantino y Sergio Figliuolo -conocido como “Tronco”- el pasado lunes.

No se trató de la primera vez que el jefe de Estado se expresaba en esos términos respecto del exfutbolista argentino. En marzo de 2016, Milei afirmó con vehemencia en un posteo en la misma plataforma: “Alguien pasó esta foto del Pato Fillol. El mejor arquero que he visto en mi vida. Gran contraste con el payaso de Gatti”.

Alguien pasó esta foto del Pato Fillol. El mejor arquero que he visto mi vida. Gran contraste con el payaso de Gatti pic.twitter.com/k2D4VPgMZc — Javier Milei (@JMilei) March 11, 2016

El dardo de Gatti a Milei: “Lo voté y me decepcionó”

Luego, en agosto de 2023, opinó en Radio La Red: “[Gatti] intentaba replicar con muchas dificultades el estilo de Fillol, el más grande de todos. No hay discusión. De los 11 jugadores, ¿cuántos pueden tocar la pelota con la mano? Solo el arquero. O sea que es un recurso escaso. Gatti usaba los pies, era un ineficiente“.

El exarquero de Boca fue asimismo duro con el Presidente. En una entrevista que le concedió a LA NACION en diciembre de 2024, reconoció haberlo votado y aclaró: “Lo voté por la Bullrich y por Mauricio [Macri]. Pero no me gusta. Menos cuando me dijeron que era arquero… Es arquero, así que es un pelotudo“.

Hugo “El Loco” Gatti durante su entrevista con LA NACION Gonzalo Colini

“Me decepcionó. Es un mentiroso. Por ahí está haciendo bien eso de la macroeconomía, está guardando dinero. Pero, ¿vos vas al supermercado, vas a comer afuera, vas al cine, vas a la farmacia, pagás la prepaga, la escuela de los pibes? ¡Esa es la inflación! Mirá, este Caputo [Luis, el ministro de Economía] es como el VAR: agarra las líneas y las dibuja. A Caputo le voy a decir ‘el VAR’. A este país no lo arregla nadie", sentenció.

LA NACION