Esteban Bullrich renunció a Pro luego de que el partido auxiliara a Manuel Adorni en Diputados

El exsenador nacional y exministro de Educación Esteban Bullrich presentó hoy su renuncia irrevocable a Pro, luego de que el partido liderado por Mauricio Macri auxiliara al jefe de gabinete, Manuel Adorni, en la frustrada sesión del martes último en la Cámara de Diputados, cuando la oposición intentó avanzar con un proyecto de interpelación.

Bullrich, uno de los integrantes del Gabinete de Macri durante la gestión de Cambiemos, desglosó los motivos de su salida de Pro en una carta que publicó esta mañana en la red social “X”. “La protección brindada a Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia. No porque crea que una persona defina el destino de un partido, sino porque las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender”, argumentó.

En su misiva dirigida a Mauricio Macri, el exsenador resaltó que “cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo”

“No escribo estas palabras desde el enojo ni desde el resentimiento. Siento un profundo agradecimiento por el camino recorrido, por las oportunidades que recibí y por tantas personas valiosas con las que compartí este proyecto. Conservo intacto el afecto por quienes, desde distintos lugares, siguen creyendo de buena fe en el Pro”, puntualizó.

Bullrich, que atraviesa una enfermedad llamada Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), ya había publicado un duro mensaje contra Adorni hace apenas unos días. “Es un corrupto. Fin”, manifestó desde sus redes sociales.

La renuncia del exministro de Educación exhibe las diferencias internas que provoca el caso Adorni en el espacio liderado por Macri. Bullrich es uno de los dirigentes que acompaña al expresidente desde que fundó su partido.

Antes de juntarse con Macri , Bullrich formó parte de Recrear, el partido de Ricardo López Murphy que fue absorbido por Pro. Es uno de los dirigentes más relevantes del macrismo y tuvo una extenso recorrido en la fuerza amarilla. Fue diputado nacional entre 2005 y 2007. Fue reelecto en el cargo en 2009.

Ese año, Macri lo designó como ministro de Educación porteño, en reemplazo de Abel Posse. Luego, en diciembre de 2015, quedó al frente de la misma cartera a nivel nacional con la victoria del líder de Pro en las elecciones presidenciales.

Buenos Aires, 24 de junio de 2026



Al Ing. Mauricio Macri

Presidente del PRO



De mi mayor consideración:



Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años.



No es fácil escribir estas… — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) June 25, 2026