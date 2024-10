Estela de Carlotto se refirió al encuentro entre Kicillof y Cristina Kirchner: “No hablaron entre ellos”

Escuchar

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se refirió al encuentro entre la candidata a la jefatura del PJ, la expresidenta Cristina Kirchner, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que tuvo lugar este miércoles por la noche en medio de la tensión por la conducción partidaria y aseguró que no hubo contacto entre ambos. En ese marco la activista por los derechos humanos, que estuvo sentada en medio de ambos, declaró: “No son enemigos, son contrincantes políticos. Ellos no hablaron entre ellos porque todos sabemos que están con su política particular. Ya van a hablar, porque hablaron siempre y nunca estuvieron distanciados ”, dijo.

Tras ello afirmó: “No hubo una conexión de tener una charla o preguntarse algo, estuvieron serios pero juntos para este acto y estarán juntos para pensar después cómo hacer que el país tenga un vivir sano, bueno y generoso para el pueblo”. Y lanzó una acusación: “Hay algunas personas que provocan para que se peleen y se distancien. Eso no sirve; hay grupos que tendrían que moderarse y no gritar algo estando dos personas en perfectas condiciones de seguir manejando el país para el bien de todos. Muchas voces que se escucharon no tendrían que haber dicho algunas cosas”.

Asimismo De Carlotto se mostró molesta por los cánticos de los militantes que alentaban a la también ex vicepresidenta durante la gestión de Alberto Fernández. “Cristina en este momento no busca la presidencia y había gritos de ‘Cristina presidenta’ en la provincia del gobernador. Me molestó un poco eso”, explicó para marcar que a su entender la arenga estaba dirigida a una postulación a la Casa Rosada y siguió: “No estábamos para elegir candidatos políticos, sino para recordar todo lo que pasó y que no vuelva a pasar”.

También consideró: “Cada uno es un importante personaje político para que, estén donde estén, le hagan bien al país. No es grata la pelea, lógicamente, además de que son todos del mismo palo. Hay que respetar la situación de cada quien y ayudarlos a que estén cómodos aunque estén juntos y no hablen o concuerden en lo que piensan y quieren hacer. Veremos qué pasa más adelante, depende mucho del pueblo y de aquellos que inoportunamente gritan”.

Por otro lado, la referente de Abuelas apuntó contra el presidente Javier Milei y lo diferenció del exmandatario Carlos Menem, con quien el Presidente suele compararse. “Menem era un caballero; nos recibió, fue atento, creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI)”, destacó y criticó a la gestión actual por haber desmantelado al organismo de derechos humanos por supuesta “incompatibilidad con la Constitución Nacional”. “ Este hombre (por Milei) no existe para nosotros, nos ofende, nos insulta . No nos da ni un centavo, nada... Rompieron la CoNaDI. Es todo ofensas, las cosas que dijeron son ofensivas”, dijo.

Y sumó: “Cuando asume un nuevo presidente, los organismos de derechos humanos pedimos una reunión, pero a él no porque nos insulta, nos agrede, nos odia, no vamos a hablar. Con [Mauricio] Macri tampoco fue fácil: le pedimos una audiencia y la respuesta que me mando a mí fue que ‘no tenía tiempo para recibirnos’. Sin embargo, nos llamó más adelante y nos reunimos. En este caso estamos cerrados, no podemos hacer nada. “¿Cómo puede ser que nos diga que somos mentirosas, que no son tantos (el número de desaparecidos)? Es agregar más dolor después de que un presidente diga eso. Si él quiere recibirnos, vamos”.

