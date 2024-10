Uno de los radicales que rompió el bloque fustigó a De Loredo y dijo que esperan sumar más diputados

Escuchar

Roto ya el bloque radical, uno de los diputados nacionales que se escindió de la composición original, Fernando Carbajal, dijo este jueves que esperan sumar más legisladores a esta nueva bancada que tendrá 12 miembros y estará comandada por Pablo Juliano. En eso, el formoseño fustigó a Rodrigo de Loredo, que todavía está al frente del espacio que dejaron, y dijo que ya se transformó en un personaje “de segunda línea” por su acercamiento con la Casa Rosada. Incluso indicó que sus colegas que el miércoles visitaron Balcarce 50 fueron “con rodilleras, arrastrándose”.

“Yo creo que De Loredo pasó a ser un personaje de segunda línea porque la línea política de ese grupo la está marcando el tucumano [Mariano] Campero y De Loredo está haciendo seguidismo de Campero. Es bastante patético para él, que tenía aspiraciones de ser un dirigente nacional. La verdad es que terminó siendo arrastrado por Campero a esa reunión”, dijo Carbajal. Campero es el diputado que coordina al grupo de cinco radicales que tienen alta sintonía con funcionarios libertarios y que el espacio que responde a la conducción Manes-Lousteau había pedido expulsar.

El plan económico está andando.

Por eso, acompañamos la política de equilibrio fiscal. pic.twitter.com/KN9cfkCfqQ — Mariano Campero 🇦🇷 (@mariano_campero) October 24, 2024

“Nosotros no esperábamos nada porque estaba claro que [De Loredo] había perdido su rol de conductor del bloque, ya hace tiempo que en los hechos tampoco lo venía ejerciendo, no participaba en las reuniones de comisión, no había una postura clara del radicalismo, sino una jugada personal de ver cómo se preservaba”, añadió Carbajal -que responde a Manes- en Radio 10. Antes de la ruptura definitiva, la extracción de Juliano pidió lugares clave en el bloque de la UCR, pero no le fueron concedidos.

En eso, el formoseño admitió que las rupturas “son dolorosas”, pero que tenían que mostrar “hacia dónde quiere ir el radicalismo” debido a que no se pueden sumar votos si no hay acuerdo en las cuestiones esenciales. Además planteó que, antes del quiebre, hubo “indicios preocupantes”, como el de estos cinco diputados que cambiaron su voto y se alinearon a los libertarios en cuanto al veto a las jubilaciones, mientras que después acompañaron el veto de Milei al financiamiento universitario.

“Pero la actitud de ayer del presidente De Loredo de sobreactuar este gesto de sumisión hacia el Poder Ejecutivo, yendo a esta reunión, sacándose esta foto con Santiago Caputo, fue un gesto muy claro de alineamiento con el oficialismo, que tornaba imposible seguir permaneciendo ahí”, dijo Carbajal, de vuelta contra el cordobés, y alegó que el radicalismo tiene que ser opositor y plantarse como alternativa al Presidente.

La foto de un grupo de radicales con representantes del Gobierno que terminó de romper el bloque Gabinete

Sin embargo, aclaró que eso no significa que votarán siempre en contra del oficialismo. “Ayer fue un día donde votamos e impulsamos este dictamen de consenso entre todas las bancadas [en el juicio por jurados], ¿pero dónde lo negociamos? ¿En la Casa Rosada? No, en el Congreso. Nos sentamos en el despacho diputados de diferentes bloques y le afinamos la punta al lápiz, eso es democracia, república, no ir con rodilleras arrastrándose a la Casa Rosada” , dijo contra sus excorreligionarios que se reunieron con Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y otros funcionarios libertarios. Es decir, De Loredo, Soledad Carrizo, Luis Picat y Lisandro Nieri.

En tanto, les mandó un mensaje a los diputados que quedan en el bloque original (que ahora tendrá 21 miembros) para que se anexen al de 12 que conformaron ellos. “Yo prefiero creer que la UCR somos nosotros. En el otro bloque hay algunos radicales todavía que van a tener que reflexionar. Las puertas están abiertas para que se sumen a este bloque. Y después queda un nuevo bloque pro-oficialista. Sin pretender hacer radicalómetro y decir ‘somos nosotros los exclusivos’, lo cierto es que por la expresión histórica del radicalismo no se puede estar con Milei. Nosotros somos socialdemócratas, creemos en un Estado inteligente, transparente, que actúe como palanca de desarrollo y promoción social; no podés ser radical y mileísta”, planteó Carbajal.

Asimismo, y en esa línea, dijo que están abiertos, por ejemplo, a recibir a Martín Tetaz, Julio Cobos y Mario Barletta. “Yo no voy a negar a Mario Barletta, que es un hombre del partido, y que estuvo tratando de acercar posiciones y convencer a los otros, yo creo que Mario va a terminar jugando en este espacio porque no se pude sentir cómodo con quienes tienen esa actitud. Nosotros esperamos haber iniciado un proceso. Esto no es un punto de llegada, sino de partida, para la recuperación del radicalismo. Y dentro del otro bloque han quedado amigos y amigas que no tenemos dudas de que van a terminar abandonando ese espacio, que va a hacerse cada vez más oficialista, y venir al bloque del radicalismo, que estamos reconstruyendo”, concluyó.

LA NACION