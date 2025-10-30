Excluido de la Casa Rosada, Kicillof convocó a sus intendentes a una reunión mañana en La Plata

LA PLATA.- Excluido de la reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof citó a un cónclave mañana con intendentes peronistas para analizar la derrota del domingo último y acordar los pasos a seguir hasta fin de año.

No están invitados los 84 alcaldes del peronismo, sino solo los que integran el Movimiento Derecho al Futuro, dado que la derrota sólo acentuó los pases de factura con La Cámpora. De modo que Kicillof se reunirá con la tropa propia para escuchar y para definir los próximos movimientos.

Renovación de autoridades, cargos vacantes, votación del presupuesto y de la Ley Impositiva son algunos de los temas pendientes que deberá perfilar Kicillof. Mientras tanto, entre los intendentes del MDF crece el malestar con Máximo Kirchner que ya se expresó con volantes en la sede del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, exigiendo que de un paso al costado.

Pero esa no es la prioridad de Kicillof, pese a que un hombre de su entorno, Andrés Larroque, está listo para dar la pelea por la conducción.

Axel Kicillof con Mariano Cascallares y Andrés Larroque Nicolas Aboaf

El gobernador está urgido a diseñar una estrategia de negociación para tener un presupuesto –lleva dos años sin una ley de cálculos y recursos-, pero más aún una ley que le permita tomar deuda, ya que espera que los recortes del gobierno nacional, ahora nominados en 12 mil billones, se acentúen.

“El temario es abierto. Se va a hablar de las cuentas de los municipios, que están en rojo. De cómo llegar a fin de año y cómo transitar diciembre. Claro que también habrá un repaso electoral y quizá algún compañero traiga el tema del PJ bonaerense”, dijo uno de los alcaldes que estuvo más cerca de Kicillof tras la derrota electoral.

Lo cierto es que más allá de escuchar el enojo por la falta de compromiso y movilización del PJ expresados ya con antelación mediante carteles pegados en la sede provincial bajo la leyenda “basta de herederos y bendecidos”, “Máximo: el PJ no es tu juguete”, “El partido justicialista no es tu monarquía” o “Devuelvan al PJ de PBA a los peronistas”, el gobernador necesita negociar. Y esta pelea se postergará para el año próximo.

Negociación obligada

Kicillof tiene que negociar tanto el presupuesto -con nuevo endeudamiento- como la ley impositiva desde un bloque con 39 diputados sobre 92. En la misma discusión seguramente entrará la presidencia de la Cámara baja y la jefatura del bloque de Fuerza Patria.

Facundo Tignanelli, el actual jefe del bloque de diputados peronistas en la Provincia Ignacio Amiconi - LA NACION

Este bloque será primera minoría seguido por el de La Libertad Avanza con 31, Somos UCR con 7 bancas, 4 para Unión y Libertad, 4 para UCR + Cambio Federal, 3 para Somos Buenos Aires, 3 para Hechos, 3 para Unión Renovación y Fe 2 para Coalición Cívica, 2 para el Frente Popular y uno para Derecha Popular.

La presidencia de la Cámara estará a disputa entre los representantes del Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora y el Frente Renovador. Este espacio podría proponer la continuidad de Alejandro Di Chiara, en tanto La Cámpora podría llevar a Mayra Mendoza -si es que finalmente deja la intendencia de Quilmes y asume en la Cámara baja- y el MdF podría comenzar a consensuar hoy el nombre de su representante para ocupar el cargo. Todas las miradas apuntan a Mariano Cascallares que fue apoderado de la alianza Fuerza Patria y mantuvo buen dialogo con los interlocutores de los otros dos espacios socios.

En el Senado, Kicillof tendrá el camino más allanado con quórum propio de 24 escaños sobre 46, seguido por La Libertad Avanza con 26, Somos 3 y Unión y Libertad 3. Peor igual necesita negociar con sus socios de La Cámpora para que levanten la mano. Y aquí la discusión podría incluir otros cargos pendientes: las vacantes en la Suprema Corte de Justicia provincial.