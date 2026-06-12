Javier Milei y sus medidas, en vivo: la declaración de bienes de Adorni y el número de la inflación de mayo
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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La confesión de Adorni lo expuso a ser acusado de omisión maliciosa, un delito con pena de inhabilitación perpetua
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció ayer que escondió ingresos en sus declaraciones juradas por unos US$500.000; según él, provenientes de una inversión previa a llegar al Gobierno. Aspira a que eso lo ayude en su causa por enriquecimiento ilícito, donde debe explicar el salto en su nivel de vida, pero quedó al límite de la confesión de otro delito: el de omisión maliciosa.
El artículo 268 (3) del Código Penal castiga a quien, por su cargo, “estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo” y a quien "maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas".
Un viejo video de Adorni contradice su explicación de cuándo empezó a invertir en Bitcoin
La historia de la bonanza patrimonial de Manuel Adorni es una obra en construcción. Anoche, en una entrevista en LN+, contó por primera vez que tenía “ahorros en negro” que provienen de inversiones cripto que hizo mucho antes de entrar en la función pública. Un viejo video de cuando se ganaba la vida como comunicador siembra dudas sobre la línea temporal que sostiene ese nuevo relato.
“Yo empecé a incursionar en Bitcoin en el 2013 y empiezo a invertir fuerte en el 2014″, dijo este miércoles en LN+, al brindar su explicación sobre el origen de los fondos con los que en los últimos años, ya como funcionario, consiguió comprar una casa en el country Indio Cua y refaccionarla por completo, además de pagar viajes al exterior de alto nivel en efectivo y mudarse a un nuevo departamento familiar en el barrio de Caballito. Añadió que había puesto en ese activo unos 200.000 dólares de dinero que acumuló con su esposa en la vida privada y que logró ganar otros 300.000 dólares, que mantuvo ocultos del fisco.
Tras un reclamo de Pro, Villarruel anticipa la convocatoria a Adorni para que brinde explicaciones en el Senado
Tras un reclamo de Pro, la vicepresidenta Victoria Villarruel solicitó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concurra este mes al Senado para cumplir con la obligación constitucional de rendir cuentas ante el Congreso.
El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual… pic.twitter.com/04T6iVWiJL— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 11, 2026
Tras la entrevista en la que Adorni explicó cómo se compone su patrimonio, el presidente del bloque macrista, Martín Goerling, había presentado una nota formal dirigida a Villarruel para reclamar la presencia del ministro coordinador.
La Cámara Argentino-China le pidió a Luis Caputo que viaje a Beijing para destrabar exportaciones e inversiones
Con un pedido concreto para que el ministro de Economía, Luis Caputo, viaje a China y una agenda que incluye desde la apertura de mercado para las menudencias bovinas y porcinas hasta la aprobación de desarrollos biotecnológicos y nuevas inversiones en minería y energía, la Cámara Argentino-China presentó al Gobierno una serie de propuestas para ampliar las exportaciones argentinas al gigante asiático y reducir el déficit comercial bilateral, que el año pasado superó los US$8000 millones.
La inflación volvió a bajar en mayo: fue de 2,1% y estuvo por debajo de lo esperado por el mercado
La inflación volvió a registrar una desaceleración por segundo mes consecutivo desde el pico de marzo y tras 10 meses previos difíciles para los precios: marcó 2,1% en mayo. Además, fue una variación mejor a la esperada por el mercado, pese a que aún no logró perforar el piso de 2% mensual.
La suba de los precios acumuló un 14,7% en cinco meses y la medición interanual se aceleró: pasó del 32,4% al 33,2% (en mayo de 2025 el IPC había sido 1,5%).
Por su parte, la inflación núcleo rompió el piso de 2%, y registró un 1,9%, cuatro décimas menos que en abril (2,3%).
Un fiscal pidió medidas contra la presidenta del organismo que regula los aeropuertos y su antecesor Leal por presuntas coimas
La Justicia federal comenzó a avanzar sobre un esquema de presunta corrupción y enriquecimiento ilícito en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). La investigación, que se inició a partir de una presentación realizada el 3 de junio de 2026 por la diputada nacional Marcela Pagano, quedó en manos del fiscal federal Ramiro González, titular de la Fiscalía Federal N°7, quien impulsó formalmente la acción penal.
Según informaron fuentes judiciales, González también solicitó un conjunto de medidas de prueba orientadas a reconstruir el funcionamiento interno del organismo y determinar si existió un esquema de administración irregular de fondos públicos.
Karina Milei posteó una foto de la mesa política en medio de las tensiones Adorni-Bullrich por la declaración jurada
Por segunda vez en medio de la tensa interna oficialista, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se fotografió con la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, para intentar mostrar un clima de armonía en medio de las fuertes diferencias que expuso la senadora con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Este jueves, la hermana presidencial posteó una foto de la mesa política en plena celebración del cumpleaños número 70 de Bullrich. En el retrato se la ve a la senadora soplar la velita de una torta alta bañada en chocolate, colocada sobre uno de los mesones de la Casa Rosada.
Baja el riesgo país, pero sube el riesgo Adorni
Este jueves se conoció que la inflación de mayo fue del 2,1%, la menor desde septiembre de 2025, y más baja que la que el mercado había adelantado. Un día antes, el miércoles, la calificadora S&P elevó la nota de la deuda argentina y desató horas de euforia en el mercado argentino: el riesgo país alcanzó los 441 puntos básicos, el valor más bajo en lo que va de la gestión libertaria, y las acciones treparon 6,4 por ciento. Son días de buenas nuevas financieras, que sin embargo el Gobierno no está logrando capitalizar. El affaire Adorni domina la agenda pública con la misma potencia con la que agiganta la grieta en el gabinete.
Un plan sistemático de mentiras y ocultamiento
Fue tan explícito, inverosímil y evidente (u obsceno) que la mayoría de la dirigencia política quedó en virtual estado de shock durante horas hasta que atinó a expresarse y mucho más hasta que se decidió a iniciar alguna acción concreta. Mientras tanto, gran parte de la sociedad ya expresaba durísimas críticas y destilaba indignación e ironía en las redes sociales.
La sorpresa de los opositores políticos fue uno de los logros de Manuel Adorni con sus confesiones en LN+, en la que admitió haber sido el autor y ejecutor de un plan sistemático de mentiras y falsedades destinado a ocultar su enriquecimiento personal y el origen del mismo, durante al menos 13 años, en demasiadas instancias y ante demasiados destinatarios.
Qué dice la declaración de bienes de Adorni
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó finalmente su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA). Con los agregados y modificaciones, su patrimonio declarado neto total trepó a $627,2 millones.
Para justificar el aumento de fondos, Adorni argumentó que tuvo ingresos por US$500.000 “en negro”. Según su explicación, el dinero provendría de una inversión en criptomonedas previa a su ingreso a la función pública, pero que había omitido declarar en sus dos presentaciones anteriores ante la OA.
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