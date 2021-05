Fabiola Yañez habló sobre su tesis: “La palabra plagio no me roza siquiera”

La Primera Dama, Fabiola Yañez, respondió a la acusación de plagio tras la difusión de datos que muestran que en su tesis hay 20 páginas -sobre un total de 80- sacadas de Wikipedia, tal como publicó LA NACION.

“La palabra plagio, señores, no me roza siquiera”, escribió en un comunicado Yañez. “Análisis de la tensión interdiscursiva entre Néstor Kirchner y Clarín durante el período 2003 – 2007”, es el título de la tesis que la actual primera dama realizó y con la que se recibió de licenciada en Periodismo en 2013.

“ Es evidente que intentan socavar mi fortaleza. Buscan alguna clase de debilidad y, como no la encuentran, la inventan . A lo mejor confían en la ignorancia de quienes acceden a tamaños libelos para mostrar alguna especie de vulnerabilidad que desearían encontrar. Hay lectores y espectadores crédulos e ingenuos, claro”, sostuvo en el texto que hizo público en los que rechazó la acusación.

Yañez explicó que en ningún momento ocultó de dónde provenía la información. “Se ha escrito y ha hablado sobre un ‘descubrimiento’ que en realidad nada descubre. Les ha bastado con hacer click en cada enlace de referencia que yo misma exhibo con exhaustivo detalle en aquella investigación académica. Notas de referencia y bibliografía con las web correspondientes, sin ocultamiento alguno. Efectivamente, toda persona interesada que quiera acceder a mis fuentes las encuentra de inmediato porque soy yo misma quien las muestra”, precisó.

La Primera Dama agregó que le duele ser “injustamente maltratada” pero que no le extraña. “A pesar del dolor que me genera ser injustamente maltratada, no me extraña que quienes dicen haber logrado alcanzar semejante hallazgo, nada digan y hasta silencien el contenido concreto de aquella investigación”, afirmó.

El comunicado de Fabiola Yañez

Y agregó: “Y no me extraña, porque en la misma pude demostrar acabadamente, ítem por ítem y tema por tema, parte por parte, que el Poder Ejecutivo de la Nación en el periodo 2003 a 2007, confrontó las presiones de un grupo empresario mediático que a través de las mismas pretendió condicionar a aquel gobierno”.

En la tesis, Fabiola Yañez desacreditó de esta manera el hallazgo del periodista Alejandro Alfie, que en Radio Continental contó los detalles de la irregularidad: “La docente no se dio cuenta de que su alumna había copiado el 30% de su contenido. Unas 20 páginas no tenían nada que ver con el tema de la tesis. Estaban pegadas textual de Wikipedia. De la página 28 a la 48 habla de la historia de la deuda externa argentina”.

Y agregó: “No se tomó el trabajo, ni siquiera, de reescribirlo ya que figuran los links que llevan a Wikipedia”.

Yañez explicó: “En mi caso, soy una persona responsable y estudiosa. Lo hago callada y con la identidad humilde de la que provengo y como vivo. Me veo en un sitio de protagonismo que no he buscado. Siento una especie de orgullo que me fortalece al notar que mi trabajo de investigación está siendo observado con lupa. Me reconforta el modo como los profesores evaluaron mis conclusiones alcanzadas tras varios meses de trabajo. Estoy agradecida a la Universidad que lo validó y consideró valioso como para compartirlo en la web poniéndolo al alcance de quienes quieran leerlo”.

Añadió la Primera Dama: “Solo quise dejar en evidencia que tras la máscara de la libertad de prensa, alguien se creyó con derecho a co-gobernar sin haber sido elegido por el voto ciudadano. Ése, y no otro, es el tema-eje que traté. Sobre ese contenido, abundante y demostrado, callan deliberadamente quienes me difaman. Entiendo que así preservan los mismos intereses que yo cuestiono en ese trabajo”.

Y agregó: “Por esas mismas razones dicen llamarse al asombro cuando en mi análisis trato de forma complementaria la cuestión de la deuda externa, algo que mucho nos pesa a argentinos y argentinas”.

“Hasta fingen asombro cuando ven allí que abordo el tema. No deben querer, ante la penuria que nuestro pueblo atraviesa cargando una deuda impagable, que se recuerde que fue el gobierno de Néstor Kirchner el que logró cortar tamaño vínculo de sometimiento. Ver el presente siguiendo la perspectiva histórica aumenta la real dimensión de aquella gestión de gobierno”, concluyó.

LA NACION