Facundo Manes contó que un famoso futbolista le agradeció su participación en política

A 10 días de las elecciones legislativas, el candidato a diputado bonaerense por Juntos Facundo Manes se encontró con el futbolista Gabriel Batistuta en la ciudad santafesina de Reconquista, y el exdelantero de la Selección Argentina le agradeció “por haberse animado”.

“Yo lo admiro y tengo una relación de hace un tiempo con él de amistad, de afecto y de respeto mutuo”, comenzó diciendo el referente de la Unión Cívica Radical (UCR) en diálogo con Viviana con Vos, y describió al santafesino como “una persona apasionada por la Argentina”, que está “muy preocupada” por el país.

Según el relato de Manes, una persona le contó que Batistuta iría a verlo. “Yo no lo podía creer”, reconoció el radical. Y narró la escena: “Apareció en la plaza y me dijo: ‘Te agradezco, como ciudadano argentino, por haber dado el paso y porque te animaste’. Nada más. No me apoyó, no se se involucró ni estaba apoyando un partido”.

Entonces, consultado sobre si el exjugador se metería en política, Manes respondió: “No quiero hablar, pero él está comprometido con su país. Podría vivir en cualquier lado del mundo y vive en su pueblo, con total humildad ”.

El candidato opinó que a Batistuta “le duele” lo que sucede en la Argentina, y analizó: “Los argentinos tenemos un dolor común, que es estar involucionando hace tiempo y ver que el esfuerzo, ser honesto y pensar en el bien común no ‘garpa’ en la Argentina. Lo que garpa es la viveza criolla, que nos trajo hasta acá, a que la mitad de la población sea pobre”. Entonces, enfatizó: “Nos falta un sueño en común”.