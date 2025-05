Facundo Manes lanzó su espacio para competir en 2025: “Milei usa el poder de la misma manera que Cristina Kirchner”

El diputado nacional Facundo Manes encabezó hoy un acto para lanzar “Para Adelante”, un espacio opositor al gobierno de Javier Milei con el que pretende competir en las próximas elecciones legislativas.

De esta manera, el neurólogo oficializó su decisión de tomar distancia de la Unión Cívica Radical (UCR) y apostar por un armado propio con vistas a los comicios de este año. Embalado con su nuevo proyecto, llamó a una renovación de la dirigencia política. “No nos resignamos a la idea de que lo único nuevo sea Milei. Vamos a ser la alternativa al Gobierno y a los fantasmas del pasado funcionales a Milei y que quieren ahuyentar cualquier intento de renovación”, remarcó Manes desde la Casa Museo Sarmiento, en la localidad bonaerense de Tigre.

Allí dijo que apuesta a “construir el cambio del cambio”. “La avenida del medio no existe más, es un concepto obsoleto de un modelo político que implosionó y fue repudiado por la sociedad en 2023”, explicó Manes.

Antes de que encabezara el encuentro, Manes y sus laderos Lucas Delfino y Pablo Juliano se reunieron con el intendente de Tigre, Julio Zamora. Se trata del exaliado de Sergio Massa y uno de los jefes municipales que evalúa conformar una alternativa a Cristina Kirchner y Milei. Desde hace meses, Manes y Zamora mantienen diálogos frecuentes.

Durante la presentación de su nueva fuerza, Manes estuvo rodeado por exdirigentes de Pro, radicales, peronistas y referentes de la sociedad civil. A lo largo de su discurso, cuestionó a los políticos “vitalicios” e intentó presentarse como una figura alejada de la “rosca” partidaria.

A sabiendas de que procura edificar una alternativa al modelo de los libertarios y al proyecto del kirchnerismo, Manes resaltó que “Milei y Cristina son dos caras de la misma moneda”.

Según el médico, el Presidente “usa el poder de la misma manera que lo utilizó el kirchnerismo”. “Bajar la inflación no da derecho a fundar un poder discrecional, a prescindir de la opinión de la sociedad. No queremos comisarios del pensamiento ni obediencia debida ni vaciamiento de nuestra democracia”, puntualizó.

Con su puesta en escena, Manes intentó hacer una convocatoria amplia para fortalecer sus chances de incidir en la discusión electoral. “No fundamos este movimiento para conseguir cargos y meternos en la rueda de la ‘rosca’, sino por una necesidad más trascendente e imperiosa: abrir la política a los intereses, las intenciones y los diagnósticos de la sociedad, y de esta manera devolverle el sentido a la democracia”, subrayó.

Facundo Manes, durante la presentación de su espacio en Tigre

El objetivo de Manes es atraer a representantes de la sociedad civil que se encuentran desencantados con la política o con el rumbo que fijó Milei desde que llegó a la Casa Rosada y seducir a dirigentes sub-45 que no están dispuestos a militar en las filas de La Libertad Avanza o del PJ que responde a Cristina Kirchner o Axel Kicillof. Confía en sumar a espadas territoriales que no están cómodos con los coqueteos de Pro y la UCR con Milei o peronistas que reclaman una renovación de liderazgos e ideas en el seno de su fuerza y no suscriben a las recetas económicas kirchneristas.

“Sabemos que somos David contra Goliat, pero eso en lugar de amedrentarnos, nos motiva”, apuntó el fundador de Ineco.

En principio, la alquimia electoral de Manes se estrenará en la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof separó los comicios locales de los nacionales. No obstante, el diputado se envalentona con sumar musculatura para competir en las legislativas de octubre. Si bien podría postularse en el distrito bonaerense para renovar su banca, no descarta no anotarse en la contienda y prepararse para disputar la presidencia en 2027.

Desde Tigre, Manes arengó a los suyos y se mostró confiado de que podrá plantar una propuesta opositora a Milei en el tablero electoral. “Nuestra batalla cultural es contra la barbarie moderna que estamos viviendo”, dijo.

Respecto de la situación económica, Manes opinó: “La gran injusticia social de nuestro tiempo es que la mayoría de los argentinos, pese a su estudio, su formación y su esfuerzo, no alcance a vivir bien con el fruto de su trabajo”.

Al encuentro concurrieron Pablo Juliano, jefe de bloque de diputados de democracia para siempre; Lucas Delfino, exfuncionario del macrismo que supo estar cerca de Diego Santilli; Natalia Faravelli, Coordinadora Fundación Scholas Occurrentes en Argentina y extitular del Concejo Deliberante de Morón; los intendentes radicales Salvador Serenal (Lincoln) y Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino); y Ramón Canosa, exintendente de Las Flores.

También asistieron los rectores de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Franco Bartolacci y Alfredo Lazaretti respectivamente; el diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista); y el legislador porteño Guillermo “Cuca” Suárez, entre otros.