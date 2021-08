Facundo Manes reveló cuál es su objetivo para 2023

En plena campaña electoral, Facundo Manes, precandidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por Juntos, participó de La Cornisa, por LN+. Allí, el periodista Luis Majul le preguntó si su deseo de ser diputado bonaerense “es un trampolín para ser presidente”, y si bien inicialmente el opositor esquivo la pregunta, finalmente reconoció: “Yo tengo el objetivo de ganarle al kirchnerismo en 2023, construyendo una oposición más fuerte y sólida”. Y en relación a eso, volvió a señalar que le da “más miedo el modelo de Formosa y Santa Cruz que el de Venezuela”.

Inicialmente, Manes atinó a responder a esa pregunta sobre sus intenciones de volverse presidente diciendo que los problemas argentinos “no los puede solucionar la política”, y explicando que su decisión “es un trampolín para generar una inercia”. “Un liderazgo es articular una visión e ir hacia allí con determinación, quemando las naves y sacando de la inercia a la gente”, profundizó.

El neurocientífico contó que no le gusta el término “político” y que, por el contrario, prefiere hablar de “servidor público”. “Voy a ser un servidor público, pero no a servirme de lo público”, aclaró entonces. Y en otro tramo de la entrevista, lanzó: “No me voy a convertir en político en un día”.

En ese sentido, ante la consulta de qué hará si resulta electo, el precandidato explicó: “Ante cualquier tema, voy a llamar a los mejores técnicos especialistas. Los científicos no trabajamos individualmente. Un científico revisa el pasado y toma todo lo que se hizo bien, aunque lo haya hecho el adversario, y no toma en cuenta lo que se haya hecho mal, aunque lo haya hecho un amigo suyo”.

Para él, “la Argentina es un Titanic que se está hundiendo hace décadas”, y que necesita “una revolución ética y moral” porque, si eso no se consigue, “cualquier proyecto es blando”. “Me niego a renunciar a la Argentina que soñé”, subrayó luego. Y fue más allá: “El mayor dolor de la Argentina está en el conurbano, y los médicos no abandonamos ni especulamos con el dolor”. De esta manera, lanzó: “La Argentina está enferma, y yo vengo a aportar un granito de arena para sanar esta sociedad enferma”.

Manes enfatizó que el “no fue funcionario ni de Mauricio Macri ni de María Eugenia Vidal”, y destacó: “No me sentía cómodo con el rol del radicalismo. Creo que uno de los problemas de Cambiemos fue el poco rol del radicalismo en ciencia, educación y salud”. Sobre este punto, reflexionó: “Yo quiero ganarle al kirchnerismo, y creo que la mejor manera de hacerlo es discutir lo que pasó en Cambiemos y agrandar la coalición”.

LA NACION