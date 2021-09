Facundo Manes: “Somos la mejor opción para ganarle al kirchnerismo”

El primer precandidato a diputado nacional por el espacio “Dar el Paso” en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, cerró hoy su campaña electoral con un acto en la localidad de Quilmes y allí apuntó duramente contra el kirchnerismo. “Tenemos que susperar la grieta que nos embrutece y empobrece, señaló el neurocientífico.

“Somos la mejor opción para ganarle al kirchnerismo en noviembre Y que no vuelvan más!”, sentenció el precandidato a diputado nacional en provincia de Buenos Aires.

A lo largo de su discurso Manes ahondó en la necesidad de reconstruir a la Argentina, incluso “mucho antes” de la pandemia. “Veníamos en una decadencia crónica en términos de pobreza, de educación, de economía. En 1960 la educación argentina era la mejor de América Latina y ahora miramos con envidia a nuestros vecinos”, comenzó Manes.

“De los 52 años que tengo, viví 21 en contracción económica, en el ‘75 teníamos 5% de pobres, hoy tenemos cerca del 50% de pobreza. Somos uno de los pocos países del mundo que involuciona hace décadas sin guerra”, resaltó el precandidato a diputado.

“Cada día estamos peor. Estamos frente a la peor crisis de la historia argentina”, denunció el precandidato a diputado. Y continuó: “La gente no da más, no cree en la política, ni en las instituciones o en el periodismo. No cree que haya un propósito de país, y tienen razón”.

“Hay que ganarle al kirchnerismo y transformar a la Argentina y eso se hace con una revolución del conocimiento. No vamos a reducir la pobreza o tener mas igualdad, o exportar más valor agregado si no invertimos en conocimiento”, expresó Manes.

“No podemos enfrentar esta crisis y cambiar la tendencia decadente crónica de nuestro país con las mismas prácticas de siempre. Y como no nos pueden dar esperanza, entonces tratan de meternos miedo. Gastan montañas de recursos en maquinarias electorales para mantener todo como está”, acusó el médico.

Interna bonaerense

Más allá de tensiones en la interna bonaerense Manes envió un mensaje de unidad e instó a los votantes a “ganarle al kirchnerismo”. Y al respecto concluyó: “Necesitamos liderazgos colectivos. Es un pais sin rumbo, en la peor crisis y la única forma de salir es si nos unimos”

Según publicó LA NACION, el neurocientífico les propuso ayer a sus contrincantes por la interna de Juntos, compartir el búnker en La Plata y no en el complejo de Costa Salguero, ubicado en la Capital, como pretende Horacio Rodríguez Larreta.

Por su parte, Santilli anunció que pasará a saludar a Manes después de las 18 y que luego se irá a Costa Salguero. “Lo más importante siempre es consolidar la unidad de nuestro espacio”, escribió el postulante de PRO en su cuenta de Twitter.

Horas antes de su acto de cierre de campaña en Quilmes, Manes almorzó con los principales referentes de la Unión Cívica Radical (UCR), que lo respaldaron en un ambiente de alta expectativa por el debut electoral del neurocientífico el próximo domingo, en las elecciones primarias.

LA NACION