Facundo Manes volvió a hablar tras sus duras críticas a la gestión de Macri: “Hay que reconocer cuando los nuestros hacen las cosas mal”

El diputado de la Unión Cívica Radical Facundo Manes volvió a hablar tras haber deslizado en LN+ duras críticas a la gestión de Mauricio Macri y recibir una ola de ataques desde ciertos sectores de la oposición. “No me imagine que iba a hacer tanto lio. Me sorprendió. No me pareció nada espectacular”, sostuvo en TN.

A principios de la entrevista, reafirmó lo dicho durante su intercambio con Luis Majul en La Cornisa: “El gobierno del expresidente Macri llegó a la presidencia con la obligación de sanear las cloacas de los servicios de inteligencia, ciertos aspectos del poder político en la Justicia. Y lamentablemente seguimos teniendo esa deuda”.

En esa línea, indicó que su cabeza y mente “es diferente a la del resto de los políticos”. “Los científicos cuando hacemos un trabajo de investigación, vemos lo que se hizo antes. Lo que hicieron los de nuestro sector político, si fue malo, prefiero no tomarlo. Si hay algún oponente hizo algo bueno, los utilizamos”.

“No estoy de acuerdo con que si estas de un lado tenes que pensar necesariamente igual”, insistió.

Retomó luego su análisis sobre la deuda del gobierno de Macri y dijo que “está oculta realmente porque el kirchnerismo es terrible. Es tan grave la corrupción kirchnerista, tan patética, tan triste, que esto queda escondido detrás. Está como escondida. Nadie la ve. Pero existe”.

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical y neurocirujano, Facundo Manes

Sobre lo que no hizo la gestión de Cambiemos, enumeró: “Se prometió que la SIDE se iba a refundar y no pasó nada. Y otra cosa importante, por lo que leo, es que hay evidencia de que en el anterior gobierno se espió. Tampoco hubo un gran cambio en la Justicia. Hubo operadores judiciales y mesa judicial”.

Respecto de la utilización del término “populismo institucional” -con el que vinculó a Juntos por el Cambio-, explicó que “no son solo ellos si no que la Argentina es populista en todo sentido”. Aprovechó también el diálogo televisivo para defenderse de los ataques de lo que él llamó como un “sistema coordinado y masivo”.

“Yo ahora entendí como funciona todo esto. Cuando uno quiere hacer política, aparece un sistema que no quiere que cambie nada en la política. Hoy yo fui atacado por ese sistema que es coordinado, que es masivo. Pero no por eso voy a dejar de apostar a la modernización”, resaltó Manes.

Y añadió: “Tenemos que entender como dije antes que a veces fallamos. No hay modernización económica en la Argentina sin modernización institucional. Nosotros tenemos que entender que las instituciones son claves para el crecimiento económico y para el desarrollo de todos los argentinos”.

Contestó además a quienes los criticaron por haber hecho una comparación entre Cambiemos y el kirchnerismo. “No se dejen llevar por los títulos de los diarios y las publicaciones en Twitter. Vean el video. Escuchen lo que dije. No se basen en interpretaciones únicamente”, fue la respuesta del neurocirujano.

A pesar de sus cuestionamientos al expresidente, y durante los últimos tramos de la entrevista, Manes aclaró que su intención “no es meterse en la interna”. “No creo estar tensionando mucho al espacio [en referencia a Juntos por el Cambio] Al contrario. Es importante que una persona como yo pueda ser ejemplo de que no necesariamente hay que acordar con un sistema que te ataca”, concluyó.