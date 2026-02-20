La Justicia confirmó el sobreseimiento de Santiago Caputo en la causa por amenazas que promovió Facundo Manes

La Cámara Federal confirmó por mayoría el sobreseimiento del asesor presidencial Santiago Caputo en la causa que investigó su cruce en el Congreso con el diputado radical Facundo Manes, que lo denunció penalmente por presuntas amenazas.

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, de la Sala II, sostuvieron que el choque que protagonizaron ambos en los pasillos del Congreso, después que el presidente Javier Milei inaugurara el 1° de marzo las sesiones ordinarias, no pasó de un intercambio acalorado, en el marco de un contexto legislativo, y que, por más que Manes se haya sentido intimidado por el asesor, no hacía falta producir más pruebas para esclarecer los hechos.

El camarista Roberto Boico, en tanto, votó en disidencia con sus colegas, al sostener que la investigación aún estaba incompleta.

Santiago Caputo durante el cruce con Manes en un pasillo del Congreso

El altercado, que quedó parcialmente registrado en algunas fotos y videos, ocurrió el 1° de marzo de 2025, luego de que el diputado Manes cuestionara al oficialismo durante el discurso con el que el presidente Milei abrió las sesiones legislativas. Manes sostuvo en su denuncia que tras el discurso Caputo lo increpó y lo amenazó en los pasillos del recinto.

“Hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante: ‘Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio”. Según la denuncia de Manes, Caputo le dijo además: “Ya me vas a conocer a mí”.

El caso llegó a la Cámara luego de que el diputado, constituido como querellante, apelara la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de sobreseer a Caputo por los hechos.

El cruce entre Santiago Caputo y Facundo Manes tras el discurso del Presidente

La de este viernes no fue la primera intervención de la Sala en el expediente. Antes de dictar el sobreseimiento de Caputo, la jueza Capuchetti había ordenado el archivo del expediente por inexistencia de delito, en línea con el dictamen del fiscal Ramiro González, que entendió lo mismo. La misma opinión sostendría luego el fiscal de Cámara, José Luis Agüero Iturbe.

Pero la Cámara sostuvo entonces que antes de archivar el caso era necesario revisar los hechos y resolver si Manes podía constituirse como querellante. Capuchetti le otorgó ese rol a Manes y sobreseyó a Caputo, decisión que fue apelada por el diputado.

Hoy, la Cámara confirmó la decisión de la jueza de sobreseer al asesor presidencial.