Facundo Moyano explicó las razones por las que se fue del FdT y apuntó contra Cristina Kirchner

El exdiputado del Frente de Todos Facundo Moyano profundizó sobre las razones por las que decidió apartarse del oficialismos, habiendo ejercido como diputado nacional, y apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. “No quise ser parte de eso”, sostuvo en LN+, con Paulino Rodrígues y Eleonora Cole.

Durante su paso por +Info, Moyano recordó su salida del oficialismo -que se produjo el pasado 12 de agosto cuando renunció a su banca- y brindó detalles sobre los motivos que los llevaron a tomar esa decisión. “No estaba de acuerdo con un montón de cosas”, fue la síntesis hecha por el hermano de Pablo Moyano.

“Decidí irme antes de la derrota. Pero no huí, me fui. Renuncié. Los que se fueron después de la derrota electoral son los que huyeron” [en relación a la victoria, tanto en la Ciudad como en Provincia, de Juntos por el Cambio en la PASO legislativas], dijo y procedió a acotar: “Otra de las cosas con las que no estaba de acuerdo es que para tomar una sola decisión había que hacer un tour por todos los ministros”.

Reveló haber conversado en ese entonces con el actual ministro de Economía Sergio Massa previo a su partida: “En este entonces, me comuniqué con todos los que me tenía que comunicar. Hablé con Sergio [Massa] y le dije que ‘acá no había lugar…’. Él me pidió que me quedara…“.

Luego se sinceró e insistió en que “uno quiere ser responsable y no criticar…”. Dicha esa frase, aprovechó para disparar contra la vicepresidenta: “Pero después tenes a Cristina Kirchner, desgastando al Presidente porque se equivocó y dijo ‘Garganta Profunda’ y era ‘Garganta Poderosa’. No quise ser parte de eso”.

Facundo Moyano en +Info, con Paulino Rodrígues y Eleonora Cole, por LN+

En esa línea, afirmó que no se iba a “hacer cargo de lo que es este Gobierno”. “Fui diputado. Fui opositor. Arranqué como oficialista del Frente de Todos y después me fui. Ahora ya tengo claro que tipo de modelo se está debatiendo. No me interesa ser parte del Gobierno”, enfatizó.

Sobre la figura del Alberto Fernández, si bien remarcó que “lo han desgastado”, consideró también que “él se dejó desgastar”: “En Argentina estamos acostumbrados a presidentes con autoridad, una autoridad que no ha Alberto. Y el que tiene la responsabilidad de demostrar es el mismo Alberto”.

Una vez hecha la aclaración, continuó con su “señalamiento” -esta vez, sin dar nombres ni apellidos- a quienes se manifestaron en contra de la administración Fernández, aun siendo parte de esta. “Dentro del FdT, vemos agrupaciones que desgastan constantemente al Presidente”, denunció en primera instancia.

Y añadió a la lista a “dirigentes sindicales” que “podes compartir o no lo que dicen, pero tienen igual de responsabilidad porque son parte de esta administración”. “No pueden ser parte y criticar al Gobierno. Como no soy parte ahora, no soy parte tampoco de la solución. Ellos me decepcionaron”, sostuvo.

Una inflación de “tres dígitos”

Tras hacer evidente su desilusión con el oficialismo, puso el foco en uno de los problemas que aqueja a Alberto Fernández y a todo su gabinete: la inflación. “No se pueden hacer los distraídos”, consideró Moyano y precisó que “aun siendo la inflación un fenómeno multicausal, el Estado tiene herramientas para controlarla”.

“Es por eso que se hace presente una exigencia al Presidente y a todos lo que son parte del Gobierno. Y también quiero incluir a la oposición, que tiene que pensar en un país y dejar un poco de lado la contienda electoral”, indicó. Y advirtió: “No hay proyecto y podemos tener una inflación de tres dígitos”.

La frase de Borges con la que definió al Peronismo

Para Facundo, el peronismo es algo “difícil de definir”. Aun así, terminó por hacerlo -de manera indirecta- a través de un frase del célebre escritor Jorge Luis Borges: “Hay una frase que me la dijo un hombre del peronismo: “Me hacen acordar a lo que decía Borges. Son muchachos que tienen mucho pasado por delante”.

“Tenemos que empezar a definir trazos. Han desordenado la economía. La subordinaron a la política, que ya era un desastre de por sí. Yo creo que todos en el Gobierno coinciden en que hay que ordenarse. Pero no es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de decisión”, señaló para terminar.