Falleció Oscar Lorenzo Reinhold, siete veces condenado por delitos de lesa humanidad y exponente de la represión en la Patagonia

SAN CARLOS DE BARILOCHE.− A los 91 años, falleció Oscar Lorenzo Reinhold, exjefe de Inteligencia de la VI Brigada de Neuquén durante la última dictadura militar y responsable del centro clandestino de detención “La Escuelita”.

Reinhold cumplía prisión domiciliaria en un departamento del barrio porteño de Belgrano, aunque sus últimos días los pasó en un geriátrico debido a un avanzado deterioro cognitivo. Murió el 7 de julio, debido a una insuficiencia respiratoria aguda mientras.

Reinhold, quien ostentaba el grado de coronel retirado, fue una figura central del terrorismo de Estado en la Subzona 52. Esa división territorial y represiva abarcaba toda la provincia de Neuquén y gran parte del oeste y sur de Río Negro, incluyendo San Carlos de Bariloche. Dependía del Comando de la Zona V y su centro de operaciones principal era la VI Brigada de Infantería de Montaña en Neuquén.

Las investigaciones judiciales determinaron que Reinhold tuvo un rol clave en la fijación de “blancos”, la identificación de víctimas, los interrogatorios bajo tortura y la decisión final sobre el destino de los secuestrados. Organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes lo recordarán por su mirada “fría e intimidante” y por recibir a familiares de desaparecidos con un arma sobre su escritorio para negarles información.

El represor Oscar Lorenzo Reinhold se desempeñó como jefe de inteligencia del Comando de la Sexta Brigada de Neuquén.

A lo largo de casi dos décadas de juicios tras la reapertura de las causas de lesa humanidad, Reinhold acumuló siete condenas, incluidas tres sentencias a prisión perpetua. En 2008, fue condenado a 25 años de prisión por el Tribunal Oral Federal de Neuquén. Se lo halló responsable de privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos en 17 hechos, además de asociación ilícita, robo y coacción contra la sobreviviente Islanda Becerra.

En 2012, Reinhold recibió una pena de 21 años de prisión por el secuestro y las torturas sufridas por otras 39 víctimas de la región. Ese mismo año, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca le impuso su primera prisión perpetua por crímenes cometidos en el ámbito del V Cuerpo de Ejército, del cual dependía operativamente la zona neuquina.

En 2016, fue sentenciado nuevamente a prisión perpetua como máximo responsable regional de 20 secuestros, 13 casos de tormentos y 11 homicidios calificados de personas desaparecidas. En una revisión posterior en 2023, se le sumó una condena por violencia sexual (violación agravada) contra una víctima cautiva.

En 2019, se le impuso una condena de 11 años de prisión por su responsabilidad en el secuestro y desaparición forzada de Juan Marcos Herman, mientras que en 2021, recibió su tercera prisión perpetua. El tribunal lo consideró coautor de homicidio calificado por alevosía en ocho hechos, privación ilegal de la libertad, abuso deshonesto y violación.

El represor Oscar Lorenzo Reinhold se desempeñó como jefe de inteligencia del Comando de la Sexta Brigada de Neuquén. Jorge Ariza

A pesar de la gravedad de sus crímenes y de haber pasado un breve tiempo en cárceles federales tras su primera condena, Reinhold gozó la mayor parte del tiempo del beneficio de la prisión domiciliaria. Siguió gran parte de los debates orales mediante videoconferencias, pero nunca prestó declaración ni aportó información sobre el paradero de las víctimas que continúan desaparecidas, como Oscar Ragni.

Al momento de su muerte, Reinhold había sido apartado del noveno juicio de la serie “La Escuelita” iniciado este año por padecer un cuadro de demencia compatible con Alzheimer. Tras confirmarse su deceso, el Juzgado Federal N°2 de Neuquén declaró extinguida la acción penal y dictó su sobreseimiento en las causas que aún tenía pendientes, incluyendo el robo de departamentos de una cooperativa de periodistas durante la dictadura.