Familiares de Fabiola Yañez rompieron el silencio: de apagar la televisión al motivo por el cual no conocen a Alberto Fernández

A ocho días de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, algunos familiares que se encuentran en General Roca, localdiad de Río Negro, la provincia donde nació la ex primera dama, rompieron el silencio y se refirieron a lo sucedido. Es el caso de Violeta Verdugo de Yañez y Cristian Yañez, su abuela y su tío respectivamente, quienes aseguraron a un medio local que están “consternados” por la noticia y que les afecta “todo”.

Por un lado, la mujer, quien cuidó de la ex primera dama hasta los 12 años hasta que se mudó a Misiones con su madre, expresó al diario Río Negro: “Yo le creo a Fabiola, creo en la denuncia”. Además, contó como transita su día a día tras enterarse de lo que pasó: “ Mi hijo me apaga el televisor porque me afecta todo esto, no pude ver las fotos de Fabiola dónde está golpeada ”.

En tanto, el hijo de Violeta, Cristian Yañez, señaló: “ Estamos muy dolidos, mi mamá tiene 83 años y está muy consternada, no pensábamos que pasaba esto. Imaginate enterarme de lo que vivió mi sobrina y ver esas fotos, lo que significó para mi mamá que la crió”. También reafirmó su apoyo hacia su sobrina: “Que Alberto Fernández pague por lo que hizo, que la Justicia responda”.

A su vez, el tío de Fabiola indicó tras la denuncia está en permanente contacto con su hermana -madre de la ex primera dama-, quien se encuentra en Madrid conteniendo a su hija y ayudándola con la crianza de Francisco, el hijo que tuvo junto con el expresidente. “ El otro día hablé con ellas, les mandé un mensaje. ´Estamos bien´, me respondió ”, dijo el hombre.

En cuanto al vínculo entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández, ambos familiares dijeron que no conocieron en persona al expresidente. “Nunca lo presentó. Yo estaba un poco sentida, pero ahora me doy cuenta que ella nos estaba cuidando”, mencionó Violeta Verdugo. Además, contó que el exmandatario nunca la fue a visitar cuando estuvo en Río Negro por eventos de trabajo y confesó que aún no vio en persona a su bisnieto: “Todavía no pude conocer personalmente a Francisco, solo lo vi por la televisión” .

Así, Cristian Yañez sumó: “Nos manteníamos alejados porque ella nos mantuvo al margen y ahora entendemos por qué”. Al respecto, develó que su sobrina explicó por qué nunca presentó al exmandatario y declaró: “Ella nos dijo que no quería involucrarnos”.

Fabiola Yañez nunca presentó a Alberto Fernández a su familia NurPhoto - NurPhoto

La Justicia enviará un exhorto para que declare la madre de Fabiola Yañez

Tal como informó LA NACION, la Justicia enviará a España un exhorto internacional para concretar la declaración testimonial de Miriam Yáñez Verdugo, la mamá de Fabiola Yáñez. Será para que la mujer exponga los ataques y padecimientos que sufrió su hija a manos del expresidente Alberto Fernández, respecto a la denuncia presentada en Tribunales.

El trámite se encuentra en preparación en la fiscalía federal de Ramiro Gonzalez y el juzgado federal de Julián Ercolini, debido a que el escrito debe ser enviado a la Cancillería para que lo remita a la Audiencia Nacional en Madrid y de esta manera pueda realizarse la declaración testimonial.

El testimonio de Yañez Verdugo es clave porque frente a la Justicia la ex primera dama sostuvo que su madre habría presenciado hechos de violencia durante su estadía en la quinta de Olivos. Ocurrió cuando acompañó a su hija en la casa de huéspedes, en los últimos meses del gobierno de Fernández. Además, está quedándose con ella en España desde que Fabiola y su hijo Francisco se mudaron a Madrid.

Según expresó la ex primera dama, su madre estaría al tanto de las amenazas y hostigamiento recibidas por parte del expresidente desde diciembre hasta la fecha. Por la relación familiar cercana, podría aportar datos clave sobre el inicio de la violencia denunciada ante la Justicia.

