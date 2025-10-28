Famosos, empresarios, “casta” de Pro y amigos de Milei: quiénes formarán los bloques libertarios del Congreso

Un nuevo Congreso, con bloques libertarios más fuertes en la Cámara de Diputados y el Senado, se pondrá en marcha el 10 de diciembre. El ejército de legisladores del Gobierno será un grupo variopinto en el que convivirán economistas liberales con personajes de la farándula; amigos del Presidente y recién llegados a la política con militantes que responden al armador karinista Sebastián Pareja y con cuadros de Pro que ostentan un largo historial de cargos en el Estado, lo que el Milei de hace algunos años hubiera llamado políticos de “la casta”.

Estos son algunos de los integrantes de los futuros bloques libertarios: