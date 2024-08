Alberto Fernández puede quedar imputado mañana y consideran citar a María Cantero como testigo

Escuchar

La declaración judicial de Fabiola Yañez, que duró tres horas con 40 minutos, con dos interrupciones, definió hechos puntuales, contextos y momentos, lo que le permitió a los investigadores, esta tarde, comenzar a delinear el objeto procesal y los tipos penales específicos al caso. Por eso, mañana se imputará formalmente a Alberto Fernández, según confirmaron fuentes allegadas al caso. La decisión será acompañada de una batería de medidas de prueba, a las que se sumarán las que aportará Yañez, como se comprometió a hacerlo esta semana.

Por otra parte, la abogada del expresidente, Silvina Carreira, presentó hoy una apelación a la declaración de Yañez por no haber podido participar la defensa, ni personalmente ni con la cámara apagada, como así tampoco hacer preguntas por interpósita persona. El juez Julián Ercolini ya rechazó in limine ese pedido, lo que significa que fue desestimado sin consideración del fondo de la cuestión por entender que es abiertamente improcedente. Carreira dijo que la audiencia “no era válida” y que no comprendía el problema de que participe la defensa, debido a que Yañez había hecho una entrevista a Infobae.

Además, esta tarde la pesquisa estuvo también enfocada en la consideración del rol de María Cantero, la exsecretaria privada de Fernández y quien, según las conversaciones recabadas por la Justicia a partir del caso de los seguros, conocía los golpes denunciados por Yañez. La idea, por ahora, es citarla como testigo en vez de imputarla por encubrimiento o un delito similar, debido a que puede asistir a la prueba que la investigación necesita recabar para el caso. El punto es que sería más útil su declaración sin una imputación, razonan en la Justicia, ya que de lo contrario podría negarse a contar los hechos . Como testigo, en caso de autoincriminarse, se la puede relevar.

Silvina Carreira, abogada de Alberto Fernández, se retira de los tribunales de Comodoro Py Ricardo Pristupluk

Esto implica que por ahora, Fernández será el único imputado. Sin embargo, el caso de Ayelén Mazzina, la exministra de las Mujeres, Diversidad y Género, implica una mayor complejidad por la responsabilidad específica que la funcionaria pública tenía sobre la materia, como personal asistencial . Es posible que se abra un expediente aparte para ella, en un potencial incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según fuentes allegadas, la exministra se presentará mañana ante la Justicia.

Ante la denuncia específica de Yañez sobre su rol, ya que le habría contado y mostrado fotos de los golpes a Mazzina en un viaje a Brasil, la exfuncionaria respondió hoy. “Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la Ex-Primera Dama”, posteó Mazzina en redes sociales. Y completó: “Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género”. Probar esa conversación será un problema, ya que fue presencial y sin terceras personas.

Fabiola Yañez y Ayelén Mazzina, en Brasil, en el viaje al que hizo referencia la exprimera dama

La declaración de la exprimera dama fue grabada y guardada. La fiscalía busca que no trascienda tanto de su contenido, como ocurrió con el escrito de la querella. Hoy por la tarde, el fiscal Ramiro González exhortó a cuidar la privacidad de la intimidad y salud de Yañez, luego de que trascienda que admitió problemas con el alcohol.