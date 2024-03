Escuchar

El economista Federico Sturzenegger defendió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei en diciembre pasado, y que lo tuvo como uno de sus principales ideólogos, y afirmó que “el sistema se defiende muchísimo” en contra de los cambios que quiere impulsar el Ejecutivo. También dijo que intentarán convencer a los gobernadores a través del saneamiento de las cuentas públicas.

“En el DNU había dos artículos que tenían que ver con las sociedades en el futbol que dicen que pueden tomar otra forma societaria. Es una de las áreas de la economía donde más rápido pueden llegar las inversiones”, remarcó y luego remarcó que “un juez dictaminó una cautelar para que no puedas elegir, digo para que se entienda la fortaleza con la que estos status quo se defienden”.

El economista, que se presentó como un “ayudante” del Presidente, consideró en el programa A Dos Voces, en el canal TN, que los efectos positivos del DNU ya son palpables, como “la derogación de la ley de alquileres, que generó que bajaran [su precio] en términos reales”.

En ese sentido, remarcó que “teniendo superávit fiscal sostenido, la macroeconomía entra en un proceso de corrección muy rápido”. Y subrayó: “La obsesión que tiene el Presidente con el superávit fiscal es algo que no he visto, no es común. Los logros que está logrando tampoco son comunes porque ante una situación de un déficit heredado muy grande, en enero y febrero obtiene superávit fiscal”.

El economista, que se desempeñó como secretario de Política Económica del gobierno de Fernando De la Rúa, aseguró que “no hay absolutamente ningún economista que no coincida con el hecho de que si la situación fiscal se resuelve y el Gobierno logra consolidar un superávit fiscal, eventualmente se resuelve el problema de la inflación”.

Sturzenegger consideró que una vez resuelto el problema de la inflación, se allana el camino para el crecimiento de la economía “porque una vez que sacás al Estado de ese precipicio permanente del financiamiento y la falta de recursos baja el riesgo país”. “No hay ningún país en donde el riesgo país no baje mucho y la economía no se recupere”, apuntó.

“Temas tabúes”

El expresidente del BCRA afirmó que desde la llegada de Milei al Ejecutivo, “no hay más temas tabúes en la Argentina”. Y sostuvo que una de las tres batallas del Gobierno es la batalla “cultural”, a la que definió como “la del relato, el discurso”.

Según Sturzenegger esa visión está fundamentada en “cambiar un país que durante 20 años escuchó que el Estado era la solución para todos sus problemas para cambiar a un relato donde se dice que el Estado puede ser el causante de tus problemas y que la solución es la libertad”.

El exfuncionario de Macri también recordó que “el gobierno anterior dejó una situación en lo macroeconómico complicadísima en la que hace 20 años no se crece”. Y fijo incluso en la dictadura de Juan Carlos Onganía el origen de los problemas económicos actuales.

Sturzenegger, por último, marcó algunas diferencias entre Macri y Milei, según su experiencia. “Es muy diferente la relación con ambos. Cuando era presidente del Banco Central uno busca que la relación sea más distante. Acá es una relación de trabajo más directa”, comparó.

LA NACION

Temas Federico Sturzenegger