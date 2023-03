Rodríguez Larreta, sobre D’Alessandro: “La operación ilegal en su contra le consume tiempo”

escuchar

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, justificó la renuncia del ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro: “La operación ilegal que sufre en su contra le consume tiempo”. El alcalde de la Ciudad se pronunció en la misma sintonía de la carta del funcionario saliente y reivindicó su gestión al frente de la cartera.

“Hoy podemos decir con orgullo que tenemos el índice de delitos más bajo de la historia y que Buenos Aires es la segunda capital más segura de todo el continente”, manifestó.

Sobre el hackeo y la filtración de chats que salpicaron a D’Alessandro, Larreta dijo: “Confío y confié siempre en su inocencia, su hombría de bien y su compromiso con los porteños y con cada uno de los policías, bomberos y agentes a su cargo”.

Y añadió: “No tengo más que palabras de agradecimiento para todo el trabajo de Marcelo y su equipo en estos años. De acá en adelante, va a ser parte fundamental de los equipos técnicos que están diseñando el plan nacional de seguridad”.

Felipe Miguel confirmó que Burzaco asume el lunes

En tanto, el jefe de gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, también se refirió a la renuncia de D’Alessandro y confirmó que el lunes asume Eugenio Burzaco en su lugar. D’Alessandro contó en su texto de renuncia que le presentó su renuncia a Horacio Rodríguez Larreta para dedicarse a su defensa en la causa que se abrió luego de la filtración de chats, producto de un hackeo a su teléfono.

Miguel precisó que es bueno que un ministro de Seguridad “se dedique un 100 por ciento” al cargo. Es que en su texto de renuncia, D’Alessandro explicó que dedicará el tiempo a defenderse de las acusaciones en su contra, surgidas luego de una filtración de chats, producto de un hackeo.

Burzaco acompañó a Larreta hace unos días para reunirse con Pablo Javkin

El ministro de Seguridad confirmó esta tarde que dejará el cargo con una carta que hizo pública en Twitter. En ella, dice: “En 2016 asumí el compromiso de integrar el equipo que transformó la seguridad en la Ciudad. Hoy, después de siete años de trabajo, gestión y sacrificio, le comuniqué al Jefe de Gobierno mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra”.

Eugenio Burzaco, su reemplazante, fue secretario de Seguridad de Patricia Bullrich durante la gestión de Cambiemos.

En otro tramo de la nota habló de la interna en Juntos por el Cambio. Advirtió que la decisión de Mauricio Macri sobre una candidatura a la presidencia no va a alterar la intención de Larreta de competir por el sillón de Rivadavia. “Me parece que Macri está en todo su derecho es uno de los referentes de Juntos por el Cambio, fundador del Pro, jefe de gobierno dos veces, presidente, hay que respetar sus tiempos y también su decisión. Está en todo su derecho en ser candidato o decidir no serlo. Horacio ya dijo que va a ser candidato, no veo que esa decisión tenga que ver con que otros tengan que ser”, precisó Miguel en diálogo con A24.

“En la Ciudad hay cuatro candidatos hoy dentro del PRO, y es un orgullo”, añadió cuando le preguntaron si tenía un bendecido por un candidato.

LA NACION