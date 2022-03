Fernando “Chino” Navarro no descartó la posibilidad de una ruptura en el Frente de Todos

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, analizó este lunes la profunda interna que vive el oficialismo, centralizada en la falta de comunicación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y no descartó la “posibilidad” de una ruptura dentro del Frente de Todos.

“Es una posibilidad que se quiebre el Frente de Todos, pero conozco a Alberto Fernández y Cristina Kirchner y sé que va a prevalecer la sensatez . Son tantas las cosas que hay que resolver, que no podemos pelear, ni inmovilizarnos”, sostuvo Navarro en diálogo con Radio 10.

Asimismo, consideró que las divisiones dentro del Frente que él mismo integra le dan “vergüenza ajena”. “Si nosotros no somos capaces de dialogar, qué le podemos pedir a nuestro pueblo. No podemos pelarnos, enojarnos y encerrarnos. No hay espacio para eso”, consideró a continuación.

En ese sentido advirtió que “no es sano ni justo que continúe la pelea por que se produce una paralización”. “Esta pelea hace que nos congelemos. Si cada uno está congelado desde su lugar, no le sirve a nadie”, sintetizó. Tras dejar entrever su punto de vista sobre la profunda grieta en el oficialismo, hizo una salvación.

“La pelea aun así no es mala, es buena. La crítica es un motor de la historia”, sostuvo el secretario de Relaciones Parlamentarias, para luego augurar un futuro diálogo entre los dos principales referentes de la coalición de Gobierno, que pueda llevar a un “funcionamiento más normal”, determinándose “pautas concretas”.

Sobre las críticas de intelectuales K al Gobierno: “Está bien que haya discusiones ideológicas”

En base al documento firmado por académicos con apoyo de La Cámpora, misiva fue titulada “Moderación o pueblo” y que pone de manifiesto la fractura de la coalición de gobierno, Navarro opinó: “Los debates ideológicos son para la academia, está bien que se escriban documentos, que haya discusiones ideológicas” .

Sin embargo, resaltó que dichos intelectuales no expresan las preocupaciones del ciudadano de a pie: “El vecino te reclama es otra cosa”. Durante los últimos tramos de la entrevista, el referente del Movimiento Evita envío un claro mensaje tanto a quienes construyen dentro del oficialismo como a quienes lo destruyen.

“Quedó demostrado que hay actores de la vida pública económica, sindical, organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto que tienen una clara vocación constructiva aún con diferencias. Y otros sectores de los mismos espacios que tienen vocación destructiva, que cuanto peor mejor”, cerró.