Fernando Espinoza consiguió la reelección al frente de una entidad que nuclea a 500 intendencias

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza (Partido Justicialista), fue reelecto como presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que nuclea a 500 intendencias que abonan cuotas semestrales para pertenecer a esta entidad facultada para representar a los municipios de todo el país. Espinoza es uno de los aliados principales de Axel Kicillof en el intento del gobernador bonaerense por ser candidato a presidente en 2027, y lidera la FAM desde 2022.

Espinoza consiguió su permanencia al frente de la FAM en una asamblea que se desarrolló en la sede de la institución, en Cerrito 832, Capital Federal. “Los Municipios de todo el país se convirtieron en la primera barrera de contención, atendiendo las crecientes demandas de la población frente al deterioro de las condiciones de vida”, afirmó el jefe comunal de La Matanza tras su reelección.

Tras la reelección del intendente de La Matanza como presidente, la FAM emitió un comunicado con duras críticas contra el gobierno del presidente Javier Milei. “Exigimos que el presidente Javier Milei corrija el rumbo económico de manera urgente porque está dejando a millones de argentinos sin lo básico”, se subrayó en el documento.

Espinoza, con Verónica Magario e intendentes, en la asamblea de la Federación Argentina de Municipios

La FAM le reclamó diez puntos a Milei, a quien le pidió una reunión. Entre esos puntos, le solicitó la “restitución de los fondos educativos y de los recursos transferibles a provincias y municipios”, la “reactivación de la obra pública nacional” y la “protección de pequeños y medianos productores”. También, “la defensa de la calidad de vida de los jubilados”, que se restituya la “asistencia alimentaria para todos los comedores”, y que se respete la división de poderes.

El documento de la federación de municipios también aborda la situación de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple en prisión domiciliaria una condena a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta, en el denominado Caso Vialidad. “Seguimos sosteniendo que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner forma parte de una persecución política, mediática y judicial. Reivindicamos los gobiernos que ampliaron derechos y mejoraron las condiciones de vida de la gente. Cristina es inocente, está presa por haber encabezado un proyecto político que enfrentó intereses económicos concentrados y gobernó en beneficio de las mayorías populares. Una democracia sana necesita poderes independientes y reglas iguales para todos”, se subrayó en el comunicado.

Espinoza, con los intendentes de la FAM

Los mandatos en la FAM se extienden por dos años. En 2024, Espinoza había sido reelecto al día siguiente de ser procesado por presunto abuso sexual, una denuncia que hizo su exsecretaria Melody Rakauskas y que derivará en un juicio. Espinoza fue sobreseído en febrero por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16, pero la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento en el mes de julio.