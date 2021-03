Fernando Iglesias apuntó contra Carlotto: “¿En qué te convertiste, Estela?”

Fiel a su estilo irreverente y disruptivo, el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias apuntó contra la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien dijo que a Mauricio Macri “hay que meterlo preso lo antes posible”.

“Las declaraciones de Estela de Carlotto pidiendo que (Mauricio) Macri fuera preso ahora, de manera inmediata, es un escándalo difícil de superar. No importa si se refiere a Macri: una representante de derechos humanos no pide que haya Justicia, que haya un tribunal. Pide que sin juicio y sin condena vaya preso”, asestó. E ironizó: ¿En qué te convertiste, Estela? ¿Les suena esto: que gente vaya presa sin juicio y sin condena? Estas declaraciones son una vergüenza.”

Iglesias arremetió también contra el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, quien en ese momento no estaba sentado en la presidencia. “Queremos que le responda a la diputada (Mónica) Frade, que le responda si se vacunó o si no se vacunó, si su familia se vacunó. No responde”, sostuvo, y luego apuntó contra el diputado oficialista Hugo Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien hasta ahora se rehusó a reunir al cuerpo para discutir las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en Formosa.

Yasky pidió la palabra y comparó a Iglesias con “un pigmeo”. “No le llega a los talones de Estela de Carlotto, un orgullo en la lucha de los derechos humanos”, replicó.

