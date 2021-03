Fernando Iglesias, sobre Victoria Tolosa Paz: “Es más difícil discutir porque es mujer y bonita”

El diputado Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio, protagonizó anoche un intenso debate con la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, en el programa A dos voces, que se emite por TN.

En el momento en el que estaban conversando sobre la reforma de la administración penal y la funcionaria estaba dando su perspectiva al respecto, el opositor intentó opinar y, al no poder hacerlo, se quejó: “No me deja hablar”. Y, entonces, dirigiéndose al conductor, Marcelo Bonelli, preguntó por el consultor Artemio López, cercano al kirchnerismo, con quien ha debatido en numerosas ocasiones: “¿Artemio no vino? Lo hubieras traído a Artemio. Es más difícil discutir [con ella] porque es mujer y es bonita. Me traías a Artemio y, por lo menos, me dejaba hablar un poco más”.

Sobre el punto en conflicto, Iglesias recordó que Cristina había dicho “que la independencia de la Justicia era un fósil de la Revolución Francesa y que había que acabar con eso”. “Ahora lo están haciendo. Háganse cargo”, retrucó.

Ante eso, Tolosa Paz invitó a “elevar la discusión política”. Según dijo ella, es importante debatir los proyectos en torno a la administración penal, y lanzó: “La situación está muy compleja y requiere de hombres y mujeres que abracemos las posiciones diferentes que tenemos en una causa común. No me puedo poner de acuerdo con alguien que se niega a debatir la reforma de la administración penal cuando acaba de decir que le preocupan las causas de narcotráfico. Entonces, debatamos los proyectos: no solamente el que elevó el Ejecutivo”. “No dije eso”, acotó Iglesias. Y ella insistió: ”Usted señaló que la modificación de la administración penal era solamente para modificar las causas de corrupción del kirchnerismo”.

Entonces, el diputado quiso tomar la palabra, pero mientras él se quejaba al decir “no me deja hablar, sigue hablando”, la oficialista continuó su análisis: “Eso le hace daño. Elevemos la discusión, Fernando Iglesias, pensemos de verdad que tenemos trata de personas, narcotráfico y delitos complejos. Para eso hay que mejorar las condiciones de los tribunales penales. Para eso está el proyecto esperando; debatámoslo, Fernando”.

En ese momento fue que Iglesias descalificó a Tolosa Paz por ser “mujer y bonita” y reclamó la ausencia de López. “Yo lo dejo hablar, Fernando”, dijo ella. Y ahí el legislador planteó: “Le pregunto a los televidentes: ‘¿Qué proyectos creen que se van a tratar con la reforma de la Justicia? ¿La comisión de investigación de los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena, el proyecto de extinción de dominio o los proyectos que manda el Presidente? Entonces, ¿cómo es que nosotros somos los intolerantes? ¿Nosotros no queremos debatir o es el Poder Ejecutivo que quiere que se debata solamente un plan de impunidad para Cristina, porque ese fue el compromiso de Alberto con Cristina desde entrada de la campaña y fue lo que votó el 48%?”.

Tolosa Paz destacó que la diversidad de opiniones es propia de la democracia, y añadió: “Usted puede pensar que Cristina Kirchner es corrupta y yo pienso que Mauricio Macri vino, fundamentalmente, a hacer negocios con su grupo de amigos, a fugar y a endeudar el país. De ahí a convencer a la ciudadanía de lo que usted dice o lo que yo digo hay un largo trecho, de hecho Cristina es vicepresidenta de la Nación, votada legítimamente porque seguramente la gran mayoría no acuerda con usted”.

La funcionaria siguió con su planteo, dijo que no deberían “agraviar” a Cristina y subrayó que ellos llegaron al Gobierno “para resolver los problemas de la gente, no para ocuparnos de las causas de corrupción porque para eso está la Justicia”. Entonces, Iglesias -irónico- bromeó: “¿Puedo ir al baño y vuelvo?”.

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información