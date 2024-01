escuchar

El diputado del Pro Fernando Iglesias y el escritor Martín Caparrós protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales. Si bien el debate se inició por el despido de del filósofo Fernando Savater del diario El País de España, el intercambio escaló alto y derivó en una discusión que incluyó la situación de la Argentina y el gobierno de Javier Milei.

“Lo curioso fue que tuvieran que echarlo. Si alguien cree que trabaja para ‘el portavoz del peor gobierno de la democracia’, ¿no se va solo para no participar de semejante horror? So long, Savater. Qué interesante eras, hace tanto”, escribió el periodista argentino en su cuenta de X, donde compartió una entrevista que le hicieron al escritor

El legislador se hizo eco de la publicación, la retuiteó y agregó una polémica frase en alusión a Caparrós. “Savater era y es interesante. A vos nunca te pasó”, escribió provocador.

Sin embargo, el tema no quedó ahí, el aludido respondió y allí se inició el poco amigable ida y vuelta. “Para usted sí, sr. diputado. Y más que interés, lo suyo se llama obsesión -con mi humilde persona-. ¿Qué le dice su psi? Y, por cierto, ¿ud. no debería estar ocupadísimo transformando la Argentina en un gran mercado para ricos? No se distraiga, que lo van a dejar sin su sobre”, señaló en referencia a la buena sintonía que el diputado tiene con la administración de La Libertad Avanza y sugiriendo que recibe dinero para acompañar las propuestas del oficialismo.

Enseguida, Iglesias volvió a tuitear y acusó a Caparrós por sus vínculos con sectores del kirchnerismo. “Eso del sobre decímelo en persona, Caparrós. Te acordás de cuando me acusabas de “honestista” por denunciar la corrupción K? Das más vueltas que Massa, panquecón”.

Cuando parecía que el enfrentamiento se había apaciguado, Caparrós contestó de nuevo: “Sospecho que me está amenazando, diputado, pero no le entiendo bien. Por supuesto que se lo estoy diciendo en persona: su persona es esto, un energúmeno que insulta en tweeter. ¿O hay algo más?”.

No es la primera vez en que los dos protagonistas de esta pelea virtual hacen públicas sus diferencias. Ya habían sido parte de un cruce en septiembre 2022 por la muerte de la Reina Isabel II. En aquel entonces, Caparrós preguntó: “¿En serio vamos a pasarnos tres o cuatro días hablando de una momia inglesa?”. De la misma manera, sin ninguna referencia a su persona, Iglesias le contestó: “Lugares comunes del boluprogre tribunero argento. Dejá pasar uno, Caparrós”.

Un mes después, el escritor y el legislador de Juntos por el Cambio volvieron a enfrentarse a través del mismo canal. Esa vez, el tópico en cuestión fue la presentación de “Para qué”, el segundo libro del expresidente Mauricio Macri.

Fue Caparrós quien publicó una imagen del texto y preguntó si “a ningún editor se le ocurrió que esa pregunta -la del nombre del libro- podía tener respuestas muy ingratas”. La respuesta no tardo en llegar, otra vez, de parte de Iglesias, quien irónicamente le dijo: “es que el ser humano es poco previsor, Martín. Hasta hay tipos que se sientan con presidentes peronistas en “mesas” que supuestamente van a terminar con el hambre”. “¿Mucho boludo suelto, viste?”, dijo.

