Finalmente, Fernández Sagasti no podrá votar en la sesión donde se debate la ley de propiedad privada

A partir de una moción de preferencia impulsada por la senadora Patricia Bullrich, el pleno de la Cámara alta resolvió por amplia mayoría enviar a la Comisión de Asuntos Institucionales todos los proyectos vinculados a la regulación del voto no presencial.

De esta manera, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti quedó inhabilitada para la sesión de este jueves en la que se debate la ley de propiedad privada.

“Quiero mocionar que, de acuerdo al artículo 227 del Reglamento, y a partir del debate que se hizo público en torno a las licencias, el voto no presencial y los proyectos parlamentarios necesarios para habilitar este tema se discutan en la Comisión de Asuntos Institucionales”, expresó la senadora.

Bullrich Sagasti

Y agregó: “Mociono esto para que el cuerpo se expida y podamos seguir el debate en la comisión respectiva”, señaló.

La legisladora por Mendoza había solicitado una habilitación excepcional para sesionar de manera virtual debido a que cursa un embarazo de 32 semanas y, por estricta indicación médica, tiene prohibido viajar a Buenos Aires.

Si bien la vicepresidenta Victoria Villarruel había emitido un decreto para autorizar su participación remota, la medida estaba supeditada a la convalidación del pleno del cuerpo.

Al imponerse la moción de Bullrich por amplia mayoría, el beneficio quedó sin efecto y la discusión de fondo se postergó para el debate en comisión.

A través de su cuenta de X, Fernández Sagasti planteó en su momento que impedirle votar implicaría dejar sin representación a su provincia.

Fernández Sagasti

“¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada? El Senado fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo. No pido un privilegio. Pido que se garantice la equidad federal. Mendoza tiene derecho a estar representada y yo tengo el deber de cumplir con el mandato que me confiaron sus ciudadanos", escribió.

La senadora solicitaba votar el proyecto denominado de inviolabilidad de la propiedad privada en un contexto en el que el oficialismo tiene los votos muy ajustados para aprobarlo.

Ante la fuerte presión de los bloques aliados la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich (CABA), aceptó retirar el polémico capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de ley.

La iniciativa busca agilizar los desalojos judiciales de inmuebles urbanos y rurales; modificar el régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad.

En materia ambiental, modifica la Ley de Manejo del Fuego, ratificando la prohibición de alterar el uso de suelo en bosques nativos afectados por incendios. También moderniza el sistema registral para flexibilizar el registro de propiedades.