Fiscales de todo el país repudiaron las acusaciones que Axel Kicillof lanzó contra Diego Luciani y Sergio Mola

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) manifestó su “profunda preocupación” por las declaraciones y acusaciones que realizan funcionarios y legisladores del oficialismo contra los fiscales de la causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron una condena de 12 años de prisión contra la vicepresidenta Cristina Kirchner tras acusarla de encabezar una asociación ilícita que defraudó al Estado.

La entidad que agrupa a fiscales y funcionarios judiciales de todo el país mencionó “en particular” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof , por sus expresiones contra Luciani y Mola, así como a la intención del oficialismo por vincularlos con el fallido atentado que sufrió la vicepresidenta, el jueves pasado, frente al ingreso de su departamento de Recoleta.

“En algunos casos, se ha llegado al extremo de construir una relación de causalidad entre la tarea técnica de los fiscales y el conflicto social”, indicaron a través de un comunicado, en alusión al ataque contra la vicepresidenta y la frase que Kicillof lanzó contra los magistrados.

Este lunes, el gobernador responsabilizó a Luciani por el episodio del jueves. Durante una entrevista radial, afirmó: “El alegato del fiscal Luciani desencadenó esta fase de conflicto social”. Fue luego de plantear una diferencia entre “nosotros y ellos”, en alusión al oficialismo y la oposición. “Nosotros no vamos a la casa de Larreta ni de Macri ni van los militantes porque no lo alentamos”, manifestó, para señalar que el “odio opositor” llevó a la agresión. “No son discursos de odio. Es odio. Destilan odio”, le dijo a radio El Destape.

Fiscales Luciani y Mola

No fue el único dardo con el que el gobernador buscó atar a Luciani con el atentado contra la vicepresidenta. El viernes, pocas horas después de que Fernando Sabag Montiel gatillara una pistola a centímetros de Cristina Kirchner, Kicillof afirmó, rodeado por la vicegobernadora Verónica Magario y los ministros de su gabinete: “El objetivo ayer era terminar con la vida de la Vicepresidenta. No puedo dejar de asociarlo a lo que dijo un exponente del sector judicial [Luciani] que buscaba erradicarla de la vida política prohibiéndole la participación de forma perpetua como candidata. El paralelismo es inevitable”.

En su comunicado, los fiscales advirtieron sobre los dichos que involucraron a Luciani: “Tales afirmaciones deben interpretarse como una injerencia indebida de un poder político en la función jurisdiccional, conducta que contraría los principios republicanos de un Estado de Derecho” .

Luciani: "Se condene a Cristina Kirchner a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua"

“Frente a la difícil situación que se presenta, exhortamos a los integrantes de todos los poderes del Estado que demuestren con el ejemplo valores de respeto hacia las instituciones y las personas que las conforman ”, concluye el comunicado de la Asociación de Fiscales, que firman los miembros de su conducción menos su presidente, el fiscal Carlos Rívolo, actualmente a cargo de la investigación del ataque a Cristina Kirchner, en la causa a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

El texto lleva la firma de los fiscales Ricardo Toranzos, vicepresidente de Affun, y el resto de la conducción: Maria Fernanda Poggi, Carina Jaime, Susana Pernas y Alejandro Martí Garro, junto los vocales de las regionales de la entidad: Graciela Gils Carbó y Verónica Martina (Región Capital); Jorge Sica (Provincia de Buenos Aires); María Alejandra Obregón y María Gloria André (Región Cuyo); Carlos Schaefer y Flavio Ferrini (Región Noreste); Alberto Losada (Región Centro); Carlos Alfredo Brito y Pedro Simón (Región Noroeste); y Marcelo Rapoport (Región Patagonia).