Florencia Aise sobre Alberto Fernández: “Me pasó su WhatsApp porque me dijo que su Instagram no lo manejaba él”

Florencia Aise, la artista mendocina que el pasado viernes almorzó con el Presidente en la Casa Rosada, es en estos días una de las personas más requeridas para que cuente detalles pintorescos sobre su encuentro con Alberto Fernández, quien el último día de la semana suele encontrarse con personas del ámbito artístico, aunque ella no estaba en la agenda del día ya que se acercó de manera espontánea.

“Me pasó su WhatsApp porque me dijo que su Instagram no lo manejaba él”, contó anoche a TN la artista al relatar cómo comenzó su contacto con el Presidente tras haberle regalado a través de una amiga un cuadro durante la visita oficial a Mendoza en marzo pasado.

Debido a ese regalo, el presidente quiso agradecerle la atención y le escribió desde su número celular y le explicó que él no maneja su cuenta de Instagram. “Me escribió que cuando estuviera en Buenos Aires le avisara y que me hacía conocer la pinacoteca. Yo estaba con mi pareja y como él está en ese ambiente le pregunté si era realmente él [el número del Presidente] y me dijo que sí”, relató. “Siempre fueron mensajes cortos y cordiales, pero nunca terminé de creer que era él hasta que no llegué a la Casa Rosada y le escribí”, dijo Aise.

Consultada sobre cómo reaccionaba ante algunas críticas que recibió el mandatario al compartir un almuerzo con una artista, ella dijo que en el encuentro no se habló de política, que todo fue “muy transparente” y aseguró: “No le saqué tiempo, almorzó hablando de arte”. Además, explicó que al finalizar el almuerzo, conoció a la cineasta Manuela Irianni, quien más tarde se tomaría un café con el mandatario.

El almuerzo de Aise con el Presidente tomó estado público cuando la artista publicó en su cuenta de Instagram una foto donde se la ve junto a Fernández, sentada en el sillón de Rivadavia. Al respecto dijo: “Recibí comentarios malos, y después me enteré que hasta un perro estuvo en el sillón [por Dylan, la mascota del político], otras personas, así que no creo que no sea tan grave”.

Por otra parte, dijo que solo hablaron de arte y aclaró: “No sé de política, no me interesa, no los voté a ellos tampoco así que no me iba a meter en ese tema”. Y comentó que el mandatario nombró a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri durante su charla. “Me los nombró un par de veces hablando de los cambios de los cuadros den la Casa Rosada, y de Cristina cuando trajo el mural de Siqueiros [David]”.

Quién es Florencia Aise

Florencia Aise es una artista joven reconocida en el ámbito local e internacional por sus obras y autorretratos hiperrealistas, está en pareja y tiene dos hijos de relaciones anteriores. Ayer, en una entrevista con LA NACION, Aise contó detalles sobre el encuentro con Fernández: “Me dijo que soy un hallazgo en su vida; le habló de mí una persona en común que conocemos; y que soy de buena madera”.

Aise comenzó a ser reconocida internacionalmente en 2014 tras exponer en el Art Basel Week de Miami y luego comenzó a tener invitaciones para exponer en diferentes ciudades del mundo como Nueva York, Dubai y Amsterdam. En ese entonces, la revista Forbes la incluyó en el listado de los argentinos sub 35 más destacados, entre los que figuraba sólo ella como artista.

Sobre la obra que le regaló al Presidente, que en el mercado ahora está siendo cotizada en cerca de 1000 dólares, Aise explicó: “Es un cuadro de un racimo de uva malbec, que propuse pintar para regalarle al presidente, un día antes de su visita en marzo, cuando de casualidad una amiga que trabaja en protocolo de la Gobernación me consultó qué vino de Ruttini se le podía obsequiar, ya que mi tío Mariano Di Paola, es el jefe de enólogos de la bodega”.

“Mi amiga me dijo que no me lo iban a pagar al cuadro, y le dije que no me interesaba y que no lo permitiría. Sólo me pareció algo muy lindo poder darle un regalo diferente al Presidente, más allá de un vino. Me dijeron que sí y lo pinte sin levantarme ni para ir al baño”, recuerda.

Por otra parte, y ya a una semana de ese encuentro, dijo: “Fue muy loco todo, de un día para el otro, me encontraba sentada en el Sillón de Rivadavia. Eso sí, soy cero política, no puedo opinar. El Presidente me dijo que me admira mucho y yo le dije que también, que admiro a las personas que tienen agallas para comandar un país, para apagar incendios, sea bueno o malo en la gestión. Yo no podría dormir; prefiero estar solita pintando en mi taller, en paz total”.

