Mauricio Macri y Patricia Bullrich se reencontraron en la cena de la Fundación Libertad

El expresidente Mauricio Macri y la senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich se reencontraron este lunes por la noche en el marco de la cena anual de la Fundación Libertad. La exministra de Seguridad y el titular de Pro se saludaron cordialmente y se dieron un abrazo en la previa del discurso del presidente Javier Milei, que cerró el evento.

El acercamiento entre ambos quedó grabado en un video que se viralizó enseguida en redes sociales, en un contexto en el que hacía meses que no se los veía juntos en público. Los dos, que supieron liderar el sector de Pro conocido como los “halcones” antes de la elección presidencial de 2023, se mostraron cordiales durante el saludo.

Así Fue El Saludo Entre Macri Y Bullrich en la cena anual de la Fundación Libertad

El saludo se dio luego del intercambio que mantuvo Macri en el escenario con el escritor Mario Vargas Llosa. Fue la exfuncionaria, vestida de blanco, quien se acercó hasta la mesa donde estaba ubicado el expresidente y lo saludó afectuosamente, con un beso y un abrazo. Luego de un intercambio verbal de pocos segundos, ambos dirigentes se despidieron con una palmada en la espalda.

El gesto, breve pero cargado de simbolismo, volvió a poner en primer plano una relación política que supo ser central en la constitución de Pro. Durante el gobierno de Macri, Bullrich ocupó el rol de ministra de Seguridad, compartiendo una agenda común, especialmente en esa materia y sobre todo en cuanto al orden público.

Milei con Macri y Bullrich durante la jornada en la que el libertario se alzó con la presidencia HANDOUT - La Libertad Avanza Press Office

Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando Bullrich decidió avanzar en un acercamiento con La Libertad Avanza, bajo el liderazgo de Javier Milei, una movida que redefinió alianzas y tensó su relación con Macri. Aquella decisión implicó no solo un corrimiento táctico, sino también una reconfiguración del mapa opositor.

Qué dijo Macri en la cena de la Fundación Libertad

El expresidente Mauricio Macri participó de la cena de la Fundación Libertad, en la previa del discurso de Javier Milei. Entrevistado por Álvaro Vargas Llosa, el expresidente manifestó que se están impulsando las ideas “de la libertad” en la Argentina y se refirió a la situación en Venezuela tras la caída del régimen de Nicolás Maduro.

Luego de las palabras de apertura de Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación, el expresidente aludió al rumbo que está asumiendo la Argentina. Luego, escuchó un mensaje grabado por la dirigente venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

El expresidente Mauricio Macri en Fundación Libertad

“Es un gran ejemplo para muchos de los dirigentes que hoy están acá“, sostuvo Macri en alusión al mensaje de Corina Machado. Según el fundador de Pro, la dirigente venezolana es “un gran ejemplo de una dirigente sin ego”. Respecto a la situación en el país caribeño, pregonó para que la destitución de Nicolás Maduro sea el “punto de partida y no el de llegada”.

“Corina tuvo todo un Gobierno persiguiéndola, batallando como una gladiadora y de golpe ver este movimiento de los venezolanos, es muy positivo”, analizó Macri. Según el expresidente, “los venezolanos dijeron: ‘al menos salimos del punto del no retorno y tenemos esperanza’”.

Sobre la figura Machado, Macri subrayó: “Es un liderazgo firme pero sereno. Y eso lo demostró yendo a la Casa Blanca para agradecerle a Donald Trump, pese a que este parece no haberla elegido a ella para esta transición que se vive en Venezuela”. “Venezuela merece restablecer la democracia plena”, insistió el expresidente.

“¿La derecha está de moda en la región?“, fue una de las preguntas que Vargas Llosa le hizo a Macri. “Soy más optimista”, devolvió el expresidente.

“El populismo se está agotando. Tal vez se inventó en la Argentina y lo exportamos exitosamente al mundo. Se está agotando acá y en la región. Hay muchísima más gente que entiende la importancia de la meritocracia, del libre emprender, cosas que antes estaban tapadas”, argumentó.

Macri enalteció la figura política de Corina Machado Getty images - Europa Press

Para Macri, “hay oportunidades en la medida que generemos confianza: ya se acabó ese discurso tramposo de que el Estado te resuelve todo”.

Por último, el dirigente de Pro volvió a insistir sobre la situación del escenario político local.

“Estas ideas que hoy imperan en la Argentina conducen a la felicidad”, aseveró Macri. Al hacer referencia al horizonte, el exmandatario comentó: “Soy optimista en un mundo incierto y con todo lo que está pasando en el Golfo. Somos una región llamada a aprovechar estas oportunidades. La confianza se genera a través de la perseverancia con leyes inteligentes y modernas".

“Además, hoy tenemos seguridad jurídica, infraestructura y no tantas regulaciones”, cerró Macri.