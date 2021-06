Florencia Aise, la artista plástica que asombró a Alberto Fernández

“Sos un hallazgo en mi vida”, cuenta Florencia Aise que le dijo Alberto Fernández. Aise no sale del asombro. La reconocida pintora mendocina que deslumbra al mandatario con sus obras estuvo este fin de semana en la Casa Rosada, invitada especialmente por el jefe del Estado. Compartieron un almuerzo y recorrieron cada detalle artístico del palacio cívico y del Museo del Bicentenario. El vínculo comenzó a aceitarse luego de que la mendocina, de 37 años, le pintara un cuadro, en tiempo récord, para que el gobierno de Mendoza le obsequiara a Fernández durante su visita en marzo, durante las celebraciones vendimiales.

“Es un cuadro de un racimo de uva malbec, que propuse pintar para regalarle al presidente, un día antes de su visita en marzo, cuando de casualidad una amiga que trabaja en protocolo de la Gobernación me consultó qué vino de Ruttini se le podía obsequiar, ya que mi tío Mariano Di Paola, es el jefe de enólogos de la bodega”, contó la artista a LA NACION, que sorprende con s u técnica hiperrealista y que cosecha aplausos internacionales por sus perfectas pinceladas . “Mi amiga me dijo que no me lo iban a pagar al cuadro, y le dije que no me interesaba y que no lo permitiría. Sólo me pareció algo muy lindo poder darle un regalo diferente al Presidente, más allá de un vino. Me dijeron que sí y lo pinte sin levantarme ni para ir al baño”, recuerda.

El cuadro que Florencia Aise le obsequió al presidente Alberto Fernández

Parece que esa obra de 35 por 30 centímetros, que en el mercado tiene hoy un valor de 1000 dólares, lo dejó impactado al presidente, por lo que empezó a indagar más sobre la pintora. Ese día, la obra estaba tan fresca que incluso manchó las manos del jefe del Ejecutivo, y fue una de las anécdotas que salió en la conversación que mantuvieron este fin de semana durante la visita, que no deja de sorprender a la artista.

“Fue muy loco todo, de un día para el otro, me encontraba sentada en el Sillón de Rivadavia. Eso sí, soy cero política, no puedo opinar. El presidente me dijo que me admira mucho y yo le dije que también, que admiro a las personas que tienen agallas para comandar un país, para apagar incendios, sea bueno o malo en la gestión. Yo no podría dormir; prefiero estar solita pintando en mi taller, en paz total”, contó Florencia a LA NACION, sorprendida por la repercusión que ha tenido su visita a la Casa Rosada, donde Alberto Fernández se encargó de mostrarle cada detalle artístico en paredes, techos y demás espacios del palacio cívico, plagado de obras de arte moderno, entre ellas de Benito Quinquela Martín y Ricardo Carpani.

“Estoy feliz de esta visita, que ha generado todo tipo de reacciones, incluso me suben y bajan los seguidores en las redes sociales. Pero, no voy a dejar que nadie me lleve a ningún lugar político. Fue un encuentro con una persona muy humana; porque hablábamos como amigos, de cosas de la vida de todos. Me encantó eso y verlo tan interesado en el arte, que le gusta mucho y se nota”, expresó la pintora, quien contó que el Presidente le escribe de manera permanente.

De hecho, durante la mañana de hoy estuvieron intercambiando mensajes tras la divulgación del encuentro en Clarín. “Es una gran oportunidad de seguir llevando el arte al país y al mundo. Veremos si se concreta algún proyecto, que puede ser algún cuadro de mi autoría en la Rosada, pero lo que me dijo el presidente es que no le gustan mucho los retratos y que ya tiene varios. Eso sí, me dijo que le encantaban mis autorretratos, de una serie que estoy haciendo”, recordó Florencia de su diálogo con el jefe del Estado argentino. “Me dijo que soy un hallazgo en su vida; le habló de mí una persona en común que conocemos; y que soy de buena madera”, señaló Florencia, quien está en pareja y tiene dos hijos de relaciones anteriores.

Trayectoria artística

Florencia es conocida en el mundo del arte y su obra empezó a tomar fuerza tras presentarse en Estados Unidos, hace casi una década, aunque asegura que desde los 20 años sus trabajos comenzaron a llamar la atención de los expertos. Hoy, más allá de la pandemia y de los impedimentos propios de la crisis global, tiene proyectos en el corto plazo para llevar su arte no sólo a importantes muestras en el país, sino a Austria, Asia y participar de Arco Madrid 2021, una de las ferias de arte contemporáneo más destacadas del planeta.

Florencia Aise y Alberto Fernández

La carrera de Aise tomó potencia en 2014 tras exponer en el Art Basel Week de Miami. Luego, comenzaron a “llover” invitaciones para exponer en diferentes ciudades del mundo como Nueva York, Dubai y Amsterdam. De hecho, la revista Forbes la incluyó en el listado de los argentinos sub 35 más destacados, entre los que figuraba sólo ella como artista. Asimismo, su belleza hizo que fuera elegida por una publicación estadounidense como la “mejor vestida” del Basel, ícono de la moda también para el mundo Glam y los medios neoyorquinos.