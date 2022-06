Florencio Randazzo: “Debemos jubilar a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri porque son parte del problema”

El diputado nacional Florencio Randazzo de Interbloque Federal se refirió a los posibles candidatos para las elecciones presidenciales de 2023 y lanzó: “Debemos jubilar a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri porque son parte del problema”.

“Creo que tenemos que trabajar para conformar una alianza, digamos que termine con la grieta. Yo lo digo con respeto, la síntesis sería que debemos jubilar a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri. Debemos jubilar a Cristina y a Macri porque son parte del problema. La Argentina tiene que tener una mirada hacia el futuro, entonces debemos construir un espacio diferente y ahí también una reflexión final”, sostuvo Randazzo, en canal Metro.

En cuanto a su rol en este escenario, planteó: “Entonces me parece a mí que es importante en este tiempo la posibilidad conformar un espacio que termine con la grieta, porque la grieta aleja las posibilidades de solución de los problemas y que finalmente dé de baja definitivamente a Macri y a Cristina, porque realmente creo que no son parte de la solución, son parte del problema”.

En cuanto a la relación del presidente Alberto Fernández con su vicepresidenta y a las internas que se exponen hace varios veces, Randazzo opinó que esto “genera una sensación de bronca y de angustia”

En ese sentido, dijo: “Están entretenidos en cuestiones absolutamente menores que poco le importan al hombre común. La Argentina este año va a tener un nivel de inflación que no tuvo en los últimos 30 años, seguramente cercano al 80%. Vemos cómo el sector productivo tiene inconvenientes importantes, hoy con el abastecimiento de gasoil. Es decir, hay una cantidad de problemas enormes, enormes, que realmente deberían consumir la mayor cantidad de tiempo, tanto del presidente como de la vicepresidenta y acciones y aquellos que tiene un responsable de gestión. Sin embargo, eso no ocurre, así que poco preocupa cómo van a terminar: si van a terminar juntos o no, eso seguramente. Será una decisión de ellos. Lo que sí es preocupante es que de no que no estén el 100% afectados a resolver los problemas que tiene la Argentina y que nos preocupan a todos”.

Florencio Randazzo durante el debate de modificación del Código Nacional Electoral sobre Boleta Única Prensa HCDN

Además, Randazzo criticó la gestión del Frente de Todos: “Hay un montón de asignaturas pendientes de que la Argentina, digamos, no encuentre un rumbo claro de desarrollo o de generación de posibilidades para los más jóvenes. Yo tengo dos hijos adolescentes y creo que vivo en un país mucho mejor, ¿no? Y pareciera ser que eso no es una preocupación de este gobierno. Un gobierno que carece absolutamente de gestión, que tiene cero previsibilidad, que no entiende que los problemas hay que resolverlos y no buscar quién es el culpable de tal o cual cuestión”.

Y continuó: “Es preocupante la actitud que tiene el Gobierno frente a la cantidad de problemas que hoy tiene la Argentina, no con los niveles de pobreza, los niveles de inflación, la falta de combustible en un momento donde hay un sector tan dinámico como el sector agropecuario, que en realidad no solamente cosecha, sino que está pensando en la próxima siembra. Sin embargo, ha existido improvisación permanente para que lleguemos a esta instancia, se siguiera garantizando un insumo tan básico como el gasoil”.

Consultado por el “festival de importaciones” que criticó Cristina Kirchner, Randazzo evitó dar una definición cpn respecto a su existencia, aunque apuntó contra la vicepresidenta: “Cristina no es comentarista ni es dirigente de la oposición. Cristina comparte el gobierno con Alberto Fernández. Ha sido ella la responsable de elegirlo como candidato. De hecho, ella se lo ha atribuido en las últimas manifestaciones públicas que ha tenido, en la carta después de las PASO y permanentemente. De hecho, ha dicho en forma singular lo he elegido yo, porque ha sido así. Así que lo que tiene que hacerse cargo de los problemas que hoy tiene la Argentina, de cualquier manera, es una simplificación creer que el problema de la Argentina son las importaciones, cuando sabemos que la cadena productiva en Argentina tiene un montón de insumos que son importados y que necesariamente la industria necesita mucho de sus insumos en la cadena productiva para terminar siendo un bien final que en general muchos de ellos se exportan”.

“El problema de la Argentina es la pérdida de confianza que tiene la Argentina”, aseguró el diputado. “La Argentina no tiene una política clara y previsible en relación a las exportaciones, sobre el sector agropecuario, sobre aquellos que exportan materia prima con valor agregado, todo lo contrario, que son políticas permanentemente erráticas, generando desconfianza y falta de previsibilidad de cara al futuro. Entonces, creo que es una simplificación creer que esto tiene que ver con un festival de importaciones. Creo que el problema de Argentina es mucho más profundo”, analizó.

El cierre de campaña de Florencio Randazzo

En cuanto a la inflación, Randazzo lo describió como un “problema político, no económico”. Y explicó: “Acá lo que falta es autoridad política. Bueno, el Presidente termina siendo un delegado de, en este caso, de la vicepresidente de la Nación. Es un régimen vicepresidencialista. Entonces me parece que hay un problema político grave que requiere de toma de decisiones”.

En materia de asistencia social, opinó que “hay que ir saliendo de los planes sociales”. Y profundizó: “Los planes sociales necesariamente deben transformarse en trabajo y para eso tiene que haber primero una decisión política. Si estamos de acuerdo o no en que hay millones de argentinos persiguiendo planes de hace años que están condenados a la intimidad y vivir un plan en un país donde debe recuperar la normalidad, donde el Estado debe asistir a aquello que estructuralmente está en una situación más vulnerable para que salgan de esa situación, no para que estén condenados eternamente a vivir con un plan”.

Randazzo planteó que le parece “una estupidez soberana” el lugar que le da el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al lenguaje inclusivo. “Me parece claramente no estar en sintonía con lo que le pasa a la mayoría de los argentinos. La política ha perdido, digamos, cercanía de la problemática que tiene el hombre común, que está preocupado para que su hijo vaya a una escuela pública de calidad. Después nos asombramos con los resultados conocidos hace días”.