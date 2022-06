Cristina Kirchner reaparece en un acto sindical por primera vez desde la salida de Matías Kulfas

La vicepresidenta Cristina Kirchner participa de un plenario de delegados de la CTA de los Trabajadores en la ciudad bonaerense de Avellaneda, con motivo de la celebración del Día de la Bandera. Bajo la consigna “20 de Junio. La vigencia de Belgrano. Estado, mercado y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria”, el acto se desarrolla en el predio del Parque La Estación con la presencia de más de 3000 militantes. Se planteó allí activar una movilización de protesta por la inflación y se reclamó un aumento de emergencia por decreto para los trabajadores.

“Para nosotros Avellaneda es una de nuestras casas. Ustedes saben que Manuel Belgrano es mi procer favorito”, dijo Cristina en la apertura de su mensaje. Y agregó: “Yo desconfío de los que no les gusta mirar el pasado. Será porque además, no les gusta las cosas que hicieron en el pasado. Yo no tengo problemas con el pasado. Con el mío, con el del peronismo”. Fue su primera intervención en público luego del acercamiento al presidente Alberto Fernández durante el acto por el centenario de YPF que desembocó, al día siguiente, en la salida forzada del Gabinete nacional de Matías Kulfas, exministro de Desarrollo Productivo. En aquel acto de YPF, el Presidente había dicho lo contrario. “No soy de los que le gusta volver al pasado”, había manifestado Fernández a Cristina para recordarle la frase de Spinetta: “Mañana es mejor”.

Los mensajes de Ferraresi y Yasky

Además de la vicepresidenta, del encuentro participan también el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, entre otros.

Presentado como “alguien que le cambió por completo la ciudad”, el intendente en uso de licencia y ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial, Ferraresi, comenzó citando una sentencia de Manuel Belgrano, de 1812, destinada a los formadores de precios. “La repartición de la riqueza hace a la riqueza real y verdadera de un país, elevándolo al mayor grado de felicidad. Mal podría haberla en nuestras provincias cuando existiendo el contrabando, y con él, el infernal monopolio, se reducen las riquezas a unas cuantas manos que arrancan el jugo de la patria y la reducen a la miseria del resto”.

Ferraresi destacó también los cinco años de Unidad Ciudadana, la fuerza política que Cristina Kirchner impulsó en 2017 para competir contra Cambiemos. “Pasaron ya cinco años de aquel acto [de lanzamiento] en Arsenal”, dijo el ministro. Luego recordó su gestión en el municipio de Avellaneda. “Cambiamos la matriz económica, fuimos un municipio con independencia económica. Nos enfrentamos a los grupos económicos de la ciudad”, señaló Ferraresi.

Hugo Yasky, Cristina Kirchner y Jorge Ferraresi, en el acto de la CTA, en Avellaneda Tomás Cuesta - LA NACION

Ferraresi también pronunció otra frase de Belgrano que pareció apuntar a la suba de tasas decidida desde el ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán y el Banco Central, de Miguel Pesce. “Jamás el crédito puede ser útil al Estado. El grueso interés del dinero invita a los extranjeros a venir a ser acreedores del Estado”, señaló. Cerró pidiendo ganar las elecciones de 2023 .

Luego fue el turno de Yasky, el anfitrión, quien es además diputado nacional del Frente de Todos. “Les voy a confesar que tengo unos cuantos discursos en plenario, pero este, con esta mujer [y miró cómplice a Cristina]”, abrió el jefe de la vertiente oficialista de la CTA. E hizo una mención a los dirigentes de la CGT que “estuvieron en la calle” durante la gestión de Cambiemos. “No estuvieron en los cálculos”, los endulzó. Y agregó: “El macrismo nos dejó en el peor de los mundos”.

También agradeció la presencia de los dirigentes sociales y de referentes de cooperativas. Y elogió especialmente a Axel Kicillof. “Demostró que la provincia de Buenos Aires es un distrito sin conflictos sindicales. Logró cerrar todas las paritarias”, dijo Yasky, cuyo número dos en la CTA, es Roberto Baradel, del Sindicato docente mayoritario bonaerense.

“No hay contradicción ser una central sindical y estar acá. Tenemos independencia del poder fáctico. Tenemos independencia de clases. Somos parte del Frente de Todos y reivindicamos a Cristina Kirchner como la figura política más importante en estos últimos años”, defendió Yasky su alineamiento con el kirchnerismo. Aprovechó, además, para reclamar por la libertad de Milagro Sala. “Vamos a seguir peleando para que esté libre”, dijo.

“En este lugar, en Avellaneda, sabíamos que tendríamos la posibilidad de reflexionar sobre el momento que estamos viviendo. Acaba de triunfar Petro en Colombia. Tanto Colombia como Chile trataron de mostrar como modelo que había que seguir, donde el neoliberalismo se ensañó de la manera más sangrienta. Pero el pueblo salió a la calle y construyó la derrota de los gobiernos neoliberales”, dijo Yasky. Y agregó: “Cristina nos señaló un camino”.

“Defender la unidad es levantar la voz”

“Defender la unidad no es hacer silencio para ser parte de un conglomerado que no tiene voz. Defender la unidad es levantar la voz, es decir las cosas que no andan bien y las que tienen que andar bien. Defender la unidad es tener la capacidad de escuchar a nuestros compañeros, de entender cuáles son las cosas que estamos haciendo mal”, dijo Yasky cuando se refirió a la interna del Frente de Todos. Denunció además a los medios y a la oposición de buscar “generar pánico”.

Llamó a “no dejarse vaciar desde adentro” y lo comparó con las destituciones de Dilma y Lula, en Brasil. “Tenemos que luchar contra ese enemigo que tenemos enfrente, pero también tenemos que luchar contra la sensación de creer que si solamente logramos administrar los tiempos, resolvemos los problemas. Eso puede hacer que muchos de los que creen en nosotros dejen de creer en nosotros”, planteó, en una crítica subterránea a la gestión económica de Guzmán. Y llamó a “recuperar la movilización del pueblo en la calle ante el aumento de los precios, la asfixia de la economía”.

Y agregó: “La paritaria por más que sea cada tres meses, perdemos. Tenemos que demostrar que no debe ser así. Es necesario recomponer el ingreso de los trabajadores a través de una suma fija, como nos dio Néstor [Kirchner] y después discutir en paritarias. No podemos tener compañeros que no lleguen a fin de mes teniendo empleo. Y esto es para fortalecer nuestro gobierno”.

Presencias y ausencias

Cerca del escenario se ubicaron el gobernador Axel Kicillof y su vice, Verónica Magario; los camporistas Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes) y Andrés “Cuervo” Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial) y el intendente Fernando Espinoza (La Matanza). Estuvieron cerca de los sindicalista Pablo Moyano (Camioneros y uno de los triunviros de la CGT), Sergio Palazzo (La Bancaria), Roberto Baradel (Suteba), Mario Manrique (Smata), Pablo Flores (Aefip) y Daniel Catalano (ATE Capital), entre otros. No hubo presencia de “los Gordos” de la CGT ni referentes del espacio de Luis Barrionuevo. Hubo solo dirigentes del moyanismo, el sector más afín con el kirchnerismo.

Tampoco estuvieron referentes del Gobierno. Ni ministros ni intendentes que comulguen con el liderazgo de Alberto Fernández.

En el plenario ceteísta se plantearía la necesidad impulsar una protesta contra los formadores de precios por la escalada inflacionaria. La medida podría ser lanzada delante de la vicepresidenta en busca de un gesto de complicidad. Fue Cristina, en definitiva, quien a través de sus redes sociales apuntó contra los empresarios por la suba de los precios.