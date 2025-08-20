Randazzo promocionó la sesión en Diputados pero cuando había que habilitar el debate por discapacidad se fue

El diputado nacional Florencio Randazzo causó una de las primeras polémicas en la sesión convocada en la Cámara baja. Es que, antes de que arrancara, promocionó el debate que había impulsado su bloque -entre otros de la oposición-, pero justo en el momento en que se necesitaban dos tercios para habilitar el tratamiento contra el veto del presidente Javier Milei a la emergencia en discapacidad, se fue.

Su partida de imprevisto causó indignación en su bancada, la de Encuentro Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto.

“Hoy se discuten los vetos del Presidente a las leyes que mejoraban la situación de jubilados y personas con discapacidad. No se trata de un ‘gasto insoportable’. Lo que no se puede soportar es que el ajuste siempre caiga sobre los más vulnerables”, escribió Randazzo poco más de media hora antes de la convocatoria, que estaba prevista para las 12.

No se trata de un “gasto insoportable”. Lo que no se puede soportar es que el ajuste siempre caiga sobre los más vulnerables. — Florencio Randazzo (@RandazzoF) August 20, 2025

Ya con la sesión arrancada, el presidente del cuerpo, Martín Menem, pidió el voto para ver si habilitaba o no el tratamiento del veto de Milei a la ley que aumentaba las prestaciones para discapacidad. Se necesitaban dos tercios y la oposición estaba ajustada con el número.

Se suponía, por su postura previa y porque había aportado al quorum, que Randazzo iba a votar por la positiva, en favor de que se discutiera el tema, pero el también primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del espacio Somos, justo en ese momento, se fue del recinto.

Según indicaron en su entorno, debió levantarse de su banca para atender un “compromiso impostergable” en su despacho. Alegaron, además, que el diputado nacional estará presente para votar en rechazo de los vetos presidenciales.

No obstante, su presencia en la banca era clave porque, si no se alcanzaban los dos tercios, no se iba a poder ni siquiera iniciar el tema.

Más allá de eso, la oposición llegó al número (con 166 afirmativos y 75 negativos) para comenzar el tratamiento. Pero la actitud de Randazzo generó un fuerte malestar y sorpresa. Esto entre sus colegas que promovieron la sesión, pero más aún entre sus compañeros de bloque, comandados por Pichetto.

La oposición también incluyó en el temario la negativa al veto del Presidente contra los aumentos jubilatorios y contra el financiamiento para la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales. En este último punto, el Senado ya rechazó el veto con dos tercios, por lo que si Diputados avanza en el mismo sentido, quedará sin efecto la decisión presidencial de no otorgar los fondos a esas localidades bonaerenses afectadas por las inundaciones.

Se sumaron a la sesión los proyectos que impulsan los gobernadores -que vienen aprobados desde la Cámara alta- para coparticipar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y establecer un nuevo esquema de reparto de la recaudación del impuesto a los combustibles.