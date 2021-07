Florencio Randazzo: “Macri y Cristina han llevado a la Argentina al desastre”

Luego de haber anunciado su candidatura como diputado nacional para las próximas elecciones legislativas, el exministro de Transporte de Cristina Kirchner, Florencio Randazzo, volvió a ratificar que se presentará en una lista por afuera del oficialismo y que para ello está “conformando un espacio nuevo”. El exfuncionario también apuntó contra las gestiones del macrismo y el kirchnerismo. “Macri y Cristina han llevado a la Argentina al desastre”, sentenció.

“Estamos conformando un espacio nuevo, no somos el lado b del peronismo. Queremos un frente que brinde respuestas a lo problemas que tiene la Argentina. La dirigencia política habla mucho del pasado y no del futuro. La política ha tenido un conducta poco honorable”, indicó Randazzo en diálogo con Radio Rivadavia.

Al repasar su gestión como exministro de Transporte, consideró que llevó adelante reformas “muy importantes”, pero que a fines de su administración comenzaron a surgir diferencias con el gobierno de Cristina Kirchner, que lo llevaron a rechazar la propuesta de candidatura a legislador que le había ofrecido la actual vicepresidenta en 2017.

En cuanto a su vínculo con la expresidenta, Randazzo aclaró: “Cada desafío que tuve por delante, estuve acompañado por Cristina, y nunca me pidió nada indebido sino me hubiera ido”. Sin embargo, contó que no mantiene ningún tipo de contacto con la vicepresidenta y que la última reunión en la que coincidieron ocurrió en el 2017. Sobre Alberto Fernández, señaló que su último encuentro fue en 2019 cuando lo acompañó a Chivilcoy en el marco de la campaña presidencial.

Randazzo volvió a despegarse del oficialismo y apuntó también contra la administración de Mauricio Macri. “El macrismo y el kirchnerismo son dos fuerzas conservadoras, que vienen a mantener el statu quo, y que tienen responsabilidades compartidas del fracaso del país”, resaltó el exministro, quien también se mostró crítico con las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Alberto Fernández.

“Yo cumplí y sigo estando donde siempre estuve con las mismas convicciones. No puedo responder por la actitud que ha tomado el Presidente. Creo que lo importante no es mirar a las personas, sino a los resultados, Hoy vemos una inflación que supera los 50 puntos, 7 de cada 10 chicos son pobres y los servicios que presta el Estado son de pésima calidad. Eso es lo que hay que discutir”, evaluó el extitular de la cartera de Transporte.

Luego de varios meses de ostracismo político, Randazzo anunció que participará en los comicios legislativos de este año pero con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2023. Pese a los rumores, aún no confirmó un posible frente con el también exministro Roberto Lavagna.

