Florencio Randazzo ratificó su candidatura y criticó al Gobierno: “Los resultados están a la vista”

A pocos días de haber anunciado su candidatura como diputado nacional, el exministro de Transporte de Cristina Kirchner, Florencio Randazzo, se separó aún más del gobierno nacional y ratificó que competirá como figura en las próximas elecciones legislativas.

Según contó en A dos voces, por TN, las dificultades que atraviesa la Argentina lo impulsaron a volver y a comprometerse. “La política ha perdido el sentido común”, lanzó.

Con una clara crítica al gobierno de Alberto Fernández, Randazzo dijo que no está de acuerdo con las soluciones que se plantearon. Respecto a la gestión del Presidente, en particular, dijo: “Están claros cuáles son los resultados. No respondió a la mayoría de las expectativas de los argentinos. Hoy 7 de cada 10 chicos son pobres, con una de las inflaciones más importantes del mundo”.

El exministro contó que vio a Fernández por última vez durante la campaña de 2019 y que con la vicepresidenta conversó en 2017, cuando le ofreció ser diputado nacional. “Le dije que no, porque ya no coincidía en las soluciones”, contó.

“No estoy de acuerdo con la mirada que tiene Cristina sobre hacia dónde tiene que ir la Argentina. El rumbo de los resultados que no son buenos, los servicios públicos que presta el Estado son cada vez peores. Se sigue haciendo lo mismo, esperando resultados distintos y eso no va a ocurrir”.

Fue entonces cuando reflexionó -según dijo- sobre la compleja actualidad económica que atraviesa el país. “¿Cómo puede ser que la Argentina tenga una inflación del 50%? No hay ninguna posibilidad de crecer con países que tengan más de 20 puntos de inflación”, dijo.

Y concluyó: “Se sale de la pobreza creciendo y, para eso, hay que tener una inflación razonable e invertir. Los resultados del Gobierno están a la vista, más allá de la situación en la cual asumió la Argentina y del desastre que había dejado Mauricio Macri”.

